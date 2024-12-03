我是廣告 請繼續往下閱讀

前勞動部長許銘春遭疑挪用就業安定基金辦音樂會惹議，勞動部長洪申翰今（3）日回應，外界針對就安基金支用質疑，他態度就是檢討，「該送政風、送檢調的，我絕對不會護短」，也坦言檢視過程中部分的項目的確有不合宜，或是會讓社會大眾觀感不佳的狀況。洪申翰晚間回覆，對於就安基金爭議，他態度很清楚在釐清事實後該檢討的就檢討，「如果涉及到具體的不法事證，該送政風、送檢調的，我絕對不會護短。」而他上任後就指示同仁檢討支用狀況，發現部分的項目的確有不合宜或是會讓社會大眾觀感不佳的狀況。他也要求同仁邀請第三方的外部專家，針對如何再強化就安基金管理的機制給予專業的意見，後續儘速提出一個就安基金管理機制強化的方案，該面對問題的我們絕對不會逃避。勞動部就安基金本身任務是辦理加強實施職業訓練及就業資訊、創業貸款、失業輔助、勞工福祉等加強辦理有關促進國民就業、提升勞工福祉及處理有關外國人聘僱管理事務。但經查發現過去有數筆款項並未符合相關事務，如2022年許銘春舉辦「敬！前進的光 性別工作平等法20週年音樂會」，她在台上高歌近40分鐘，彷彿用公帑開自己的演唱會；民眾黨立委黃國昌這場演唱出自勞發署就是使用就安基金。後續也爆出勞動部粉絲團經營、買咖啡、辦公室裝潢等都由就安基金支出，一年濫花超過8000萬元，本該保障國人就業的基金淪為勞動部「小金庫」。