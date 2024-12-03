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▲中華隊隊長陳傑憲在這次2024世界棒球12強打出不可思議的成績，囊括MVP、最佳外野手、最佳防守球員、打擊王四項大獎。（圖／記者葉政勳攝）

▲12強賽中華隊回國，陳傑憲和他老婆綺綺。（圖／記者李政龍攝）

陳傑憲向陳太太們喊話！台南市政府今（3）日舉辦台灣棒球英雄遊行見面會活動，邀請統一獅的中華隊成員們出席，包含近期人氣爆表的「台灣隊長」陳傑憲也有參與活動。中華隊在12強賽擊敗日本，並奪下隊史首座3大國際賽冠軍後，陳傑憲大喊：「我老婆咧！」的畫面在網路上爆紅，更因此讓全台出現眾多「陳太太」。回憶起當時的狀況，陳傑憲説：「那是陰錯陽差，因為當時看到經紀人在叫我，所以才問他我老婆在哪裡。」關於想和陳太太們說的話，陳傑憲面帶微笑說道：「聽說有人因為我的事情，所以有人離婚了，雖然我不知道是真的假的，但有可以陪在身邊的人，請好好珍惜。」