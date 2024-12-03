陳傑憲向陳太太們喊話！台南市政府今（3）日舉辦台灣棒球英雄遊行見面會活動，邀請統一獅的中華隊成員們出席，包含近期人氣爆表的「台灣隊長」陳傑憲也有參與活動。當被主持人問道有沒有什麼想要粉絲說的話時，陳傑憲表示自己沒有那麼好，而且已經結婚了，並笑著向球迷們喊話：「希望大家不要對我有所想像。」
揭秘「我老婆」事件 暖心喊話更圈粉
中華隊在12強賽擊敗日本，並奪下隊史首座3大國際賽冠軍後，陳傑憲大喊：「我老婆咧！」的畫面在網路上爆紅，更因此讓全台出現眾多「陳太太」。回憶起當時的狀況，陳傑憲説：「那是陰錯陽差，因為當時看到經紀人在叫我，所以才問他我老婆在哪裡。」
關於想和陳太太們說的話，陳傑憲面帶微笑說道：「我沒有那麼好拉，希望大家不要因為我，影響你們自己私下的感情，我已經結婚了，也請大家不要對我有想像。聽說有人因為我的事情，所以有人離婚了，雖然我不知道是真的假的，但有可以陪在身邊的人，請好好珍惜。」
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中華隊在12強賽擊敗日本，並奪下隊史首座3大國際賽冠軍後，陳傑憲大喊：「我老婆咧！」的畫面在網路上爆紅，更因此讓全台出現眾多「陳太太」。回憶起當時的狀況，陳傑憲説：「那是陰錯陽差，因為當時看到經紀人在叫我，所以才問他我老婆在哪裡。」
關於想和陳太太們說的話，陳傑憲面帶微笑說道：「我沒有那麼好拉，希望大家不要因為我，影響你們自己私下的感情，我已經結婚了，也請大家不要對我有想像。聽說有人因為我的事情，所以有人離婚了，雖然我不知道是真的假的，但有可以陪在身邊的人，請好好珍惜。」
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