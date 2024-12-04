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▲康納（左）與伊莎貝拉在養父母離婚後，幾乎都只和養父湯姆克魯斯有見面，和養母妮可基嫚已經疏遠非常久。（圖／摘自IG）

▲康納（右）和養父湯姆克魯斯常有機會一起去欣賞運動比賽，時不時都會被拍到合照。（圖／摘自IG）

▲布萊德彼特（左二）在孩子們小時候會帶他們出席首映活動，現在彼此卻形同陌路，他們更都公開和他切割。（圖／美聯社／達志影像）





巨星夫妻分道揚鑣後，總是會有人阻斷另一方和孩子們相處、培養感情的機會：妮可基嫚與湯姆克魯斯雖然離婚超過20年，一起收養的兩個孩子伊莎貝拉、康納，都只和養父相處，不管多妮可如何喊話，就是得不到回應；而布萊德彼特與安潔莉娜裘莉鬧僵，兩人的孩子們先後放棄父姓、等於公開切割，也讓他對往後感恩節、耶誕節沒有小孩陪伴十分失落。湯姆克魯斯與妮可基嫚當年是各方豔羨的好萊塢佳偶，結果結婚10年沒有親生的小孩、只有一對養子女，但離婚後卻各自有了親骨肉，只是阿湯又與獨生女兒舒莉的母親凱蒂荷姆絲離異，舒莉此後跟著親媽住，阿湯只好在養子女身上找親情，因而始終與他們關係很密切。可是對妮可基嫚來說，湯姆克魯斯把養子女巴得越緊，她就越沒有機會跟他們相處，甚至已經很久沒有再碰面，她固然和現任丈夫凱斯厄本生了兩個女兒，不代表她就忘了曾看成親生孩子一樣疼愛的伊莎貝拉與康納，尤其她的母親還記得在他們小時候跟他們的互動頗為密切，把他們當成親生的外孫，無法接受跟他們幾乎斷絕聯繫，妮可的母親直到去世前都沒能再見到伊莎貝拉與康納，被她認為是母親臨走前最大的遺憾。因而妮可基嫚渴望見到養子女的心情，比過去幾年都來得迫切。她的親生大女兒聖黛蘿絲今年開了新的社群帳號，伊莎貝拉被發現有在追蹤，而且還在貼文點讚，令妮可很開心，覺得伊莎貝拉應該也沒有忘了自己，不然就不會跟妹妹還有這麼一點點的連結。歐美外電報導稱，妮可想再跟養子女見面、培養感情的意志很堅決，若是自身無法達成，或者為希望聖黛蘿絲與伊莎貝拉一起促成，就看她們姊妹倆是否真有辦法了。至於布萊德彼特和安潔莉娜裘莉的狀況比較不同，因為有鬧上離婚法庭，且涉及疑似家暴，彼此的關係比起湯姆克魯斯和妮可基嫚在檯面上沒有鬧翻差很多。布裘的孩子們，近期更接二連三的公開放棄父姓，擺明選擇站在母親這一邊，小布據傳又沒面子又傷心。才剛過去的感恩節，布裘的小孩當然沒有跟父親共度，專門報導名人緋聞的《紐約郵報》八卦版，稱小布認定是裘莉在背後操弄，讓小孩一一背棄自己，而且裘莉非常清楚自己在做什麼。儘管如此，他還是很想小孩，很希望跟他們拉近關係，就不知道何時能夠如願以償。