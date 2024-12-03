我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉家昌日前和前妻甄珍以及兒子章立衡在網路上開戰，沒想到今日卻傳出離世消息。（圖／劉家昌微博）

81歲資深音樂人劉家昌先前因和前妻甄珍（本名章家珍）爭奪家產，雙方頻頻鬧上新聞版面，近來2人暫時停止戰火，但沒想到今（3）日卻有噩耗傳出，有媒體指出，劉家昌年初就得知自己腦部和肺部有腫瘤，不過因沒有積極治療，朋友證實他已經在昨日離世，不過他的家人並沒有對外透露消息。劉家昌最新動態停留在今年7月初，當時他PO出一張身型消瘦的照片，透露自己從事音樂事業至今60多年，作品約3000守，一生志願是在中國打造一個文化藝術小村，甚至為此他曾在香港用家人名義成立3個空殼公司。沒想到離婚之後，前妻甄珍買通北京公安，害他們會計室的帳本被沒收，導致他14年來的努力全化為泡影，悲喊「求助中紀委保護。」在那之後劉家昌沒有繼續發文，和前妻的戰爭也暫告一段落，未料在傳出消息竟是死訊。據《壹蘋新聞網》報導，劉家昌香港友人透露，今年上半年到宜蘭和劉家昌見面，發現他整個人瘦了許多，一問才知道對方體內有腫瘤，不過一直沒有積極治療，最後不幸離世，不過他的家人都沒有證實。劉家昌生前曾創作過許多膾炙人口的歌曲，除了尤雅的名曲〈往事只能回味〉，還有鄧麗君〈獨上西樓〉、甄妮〈誓言〉、鳳飛飛〈有真情有活力〉、歐陽菲菲〈嚮往〉、劉文正〈諾言〉、翁倩玉〈海鷗〉、費玉清〈晚安曲〉、陽帆〈揚帆〉、楊林〈不一樣〉以及沈雁〈一串心〉等。他除了在音樂上有天分，還參與過電影工作，先是在電影《親情》擔任編劇和配樂，接著還曾以電影《梅花》獲得金馬獎最佳劇情片。享壽81歲家庭：曾有兩段婚姻，分別為江青、甄珍，各育有1子。其中，章立衡（劉子千）曾一度踏入演藝圈。經歷：台灣作曲家、填詞人、歌手、電影導演和演員，有華語流行音樂教父之稱演藝圈子弟兵：劉文正、尤雅、甄妮、鳳飛飛、林青霞、費玉清、黃鶯鶯、楊林、鄧麗君等代表作歌曲：《獨上西樓》、《誓言》、《有真情有活力》、《嚮往》、《諾言》、《晚安曲》、《中華民國頌》，《梅花》、《一簾幽夢》、《庭院深深》等電影：《家花總比野花香》《往事只能回味》 《只要為你活一天》《一家人》《梅花》 《黃埔軍魂》 《愛的路上千萬里》《我是中國人》《梅珍》