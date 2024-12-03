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秋冬是呼吸道疾病流行期，疾管署今（3）日公布上週新增36例流感併發重症個案，並新增11例死亡案例。其中最年輕者為北部30多歲男性，肺炎住院併發疾病呼吸衰竭，經搶救7週後仍宣告不治。疾管署表示，目前預估12月中旬會進入流感流行期，呼籲民眾儘快接種疫苗。疾管署表示，截至今（2024）年10/1到12/2間，共計累計286例流感併發重症，另累積52例死亡病例，重症病例數與死亡數均創下近10年同期新高。上週新增11例死亡，其中最年輕者為北部30多歲男性，起初有發燒、喉嚨有痰、呼吸困難等症狀，就醫後發現肺部異常，為A型流感陽性，給予抗病毒藥劑治療後，仍因急性呼吸衰竭收住加護病房治療，但肺炎持續惡化，歷經7週搶救後宣告不治。疾管署表示，流感預計在12月中旬進入流行期，將擴大公費藥劑何時開放民眾使用，會持續評估，若有確定再對外宣布。另11/15起實施「113年度提升65歲以上長者與6歲以下幼兒流感疫苗接種率合約院所獎勵計畫」，截至昨日累計18天接種55.3萬人次，相較去年同期增加6%，顯示該措施實施發揮效用，有助刺激打氣。此外，疾管署表示，今年10/1新冠JN.1疫苗開打以來，新增本土病例未接種新冠疫苗達98%以上，目前臨近年末，民眾探親旅遊活動頻繁，疾病傳播風險增加，呼籲尚未接種新冠疫苗者，尤其是65歲以上長者且具有慢性病等高風險群，或是有出國需求者，應儘速接種新冠疫苗，及早獲得保護力。