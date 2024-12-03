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台新金控與新光金控在今（2024）年10月9日股東臨時會通過合併案後，遲未向金管會送件申請合併。不過，今（3）日已有新進展。金管會證實，已在今日收到台新金及新光金合併申請相關資料，後續將依規定及程序進行審查，也會檢視有無需要補件，依行政程序法原則審查期間60天。金管會銀行局表示，之前說合併案2家公司必須同時送件，今日台新金、新光金已向金管會遞件申請，也將會依照規定程序進行審查，送來就會開始審，審核過程中，若發現不齊全的資料，也會請2家金控補件。至於審查時間，銀行局說，依照行政程序法原則上兩個月，前提是沒有要補件，若需要可以延長，將先檢視文件齊不齊全，若不足會再請2金控補件後，並接續審查。在員工安置計畫部分，銀行局指出，由於今日才收到相關書件，是否符合或完備要檢核之後才知道，目前還沒有審，不知道要補什麼，也沒有所謂先送先審的問題。不過，根據新光金總經理陳恩光日前在法說會上表示，新光銀行工會近日已選出協商代表，並展開實質討論，而且不管有沒有加入工會，原則上希望一體適用。