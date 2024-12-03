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▲交通部長陳世凱今（3）日主持道安記者會。（圖／交通部）

交通部今（3）日召開行人道安記者會，交通部長陳世凱表示，今年1-9月死亡較去年同期減少2.7%，機車、高齡者、酒駕、行人、兒少均較去年同期減少，「但對於目前成績並不滿意」仍需再積極努力減少更多死亡人數，交通部已持續進行一連串道安措施包含工程改善、教育宣導。陳世凱今日以家長身份表示，道安觀念向下扎根非常重要刻不容緩，讓孩子建立正確觀念，不僅從小可隨時提醒家長路上行為，長大後注意自身用路行為，並進一步傳達於更下一代。交通部製作淺顯易懂且活潑「交通安全保衛戰」懶人包，今天推出國小低年級版本(1-2年級)，內容鎖定「安全的走路」、「安全過路口」及「乘車安全」等三大主題，為增加互動，搭配於113年12月3日至114年1月5日推出期間限定線上闖關小遊戲，並於114年1月13日進行抽獎，另針對學童安全走路上學設計專屬行動劇，年底前於五所國小進行演出，並與教育部合作，透過社群轉知班級家長及家長會群組。年底亦將陸續推出國小中年級版、114年第一季國小高年級版，希望系統性依年級用路需求製作低中高年級適用之教材，交通部會以鼓勵的方式，讓學生、家長及學校老師使用，透過互動方式增進正確安全的用路知識。根據交通部公布最新交通事故資料，113年1至9月，道路交通事故290,332件(比去年同期減少9,765件，-3.3%)，386,448人受傷(比去年同期減少14,792人，-3.7%)，造成2,161人死亡(比去年同期減少61人，-2.7%)。此外，機車、高齡者、酒駕、行人、兒少均較去年同期減少。113年9月單月整體死亡人數227人較去年同期減少6人(-2.6%)，其中機車騎士死亡152人，較去年同期增加16人(+11.8%)，其餘高齡者、酒駕、行人及兒少均較去年同期減少。與去年同期比較，桃園市在30日整體死亡人數(增加47人)、機車死亡人數（增加32人）、酒駕死亡人數（增加5人）均為增加最多之縣市，屏東縣則在每十萬人死亡人數中整體死亡人數（21.1人）、機車死亡人數（15.4人）、高齡死亡人數（49.2人）比例均為最高。經查多數縣市的道安績效已有改善，但仍有少數縣市死亡是增加的，對於已至道安會報報告，但仍未具成效的縣市，未來規劃於每月記者會公布仍未改善的縣市(原則每月一個)，並邀請於下週五每週道安記者會說明改善目標與策進作為。有關縣市道安會報召開情形，計有新北市、臺中市、高雄市、基隆市、新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣及金門縣等14個縣市，首長未每次主持會議。交通部、內政部與地方政府共同合作，加速完成行人交通安全設施，其中中央補助地方之799處優先改善路口力拚年底全數完成，截至11月25日止縣市已完成510處，公路局已完成107處，合計完成617處，各單位正力拼縮短施工期程，目標於今年底全數完成。另為提升省道路口安全，113年交通部公路局轄管省道路口，目前已完成2,120處路口改善，校園周邊道路改善已完成114處。另外，行人專用時相及早開時相截至11月25日全國已完成5,599處，較上個月增加177處，本月以台中市增加68處為最多。行人穿越道退縮全國已完成2,128處，較上個月增加80處，本月以彰化縣增加23處為最多。道安總動員民眾通報路口改善部分，113年1月1日至11月27日累計分派計1,605件及改善完成1,250件，其中累計件數(截至11月27日)較上月分派數增加48件、完成數增加378件。交通部指出，將持續推動各項工程改善，也會積極推廣停讓文化，型塑安全友善的交通環境，朝零死亡願景邁進。