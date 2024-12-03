我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫練唱歌單討論度提升，第10名至第4名依序為〈不能說的秘密〉、〈退後〉、〈最長的電影〉、〈白色風車〉、〈哪裡都是你〉、〈聽見下雨的聲音〉、〈楓〉都是名列前茅。（圖／翻攝自周杰倫臉書）

▲周杰倫昨（2）日特別發文回應「下水道」迷因事件，發揮創意改編歌曲〈暗號〉歌詞「可是你不想一直走在大巨蛋地下道」，周氏幽默逗樂萬名粉絲。（圖／翻攝自周杰倫IG）

華語樂壇天王周杰倫眾人矚目！即將在本月5日至8日登上台北大巨蛋舉行「嘉年華」演唱會，睽違7年終於回台開場，15萬張門票仍舊令許多粉絲直呼「搶不到！」也讓有幸持有門票的粉絲們更加珍惜此次機會，把握時間溫習周杰倫的練唱歌單，正當勤奮練著曲目，不禁讓人思索：「周杰倫最難唱的歌究竟是哪一首呢？」以下帶你／妳一起盤點！就有中國知名聲樂直播主、老師以專業發聲角度，從周杰倫歌曲的技術層面、完成度層面進行難易度評比，第10名至第6名依序為〈不能說的秘密〉最後一句「你要我怎麼撿」、〈退後〉整曲高音多，配合咬字不好發聲、〈最長的電影〉很難整首唱完、〈白色風車〉才沒有想像中輕鬆易唱、〈哪裡都是你〉、〈聽見下雨的聲音〉、〈楓〉都是名列前茅的高難度歌曲。第3名正是經典大K歌〈〉，對於男生來說音階太高，而對於女生來說前半曲則又太低，完全不給任何人活路啊，第2名由〈〉奪下，真假音轉換部分需要有足夠的肺活量才行，若體力不堪負荷可別輕易嘗試，第1名則是許多粉絲、網友一致推舉的〈〉，細瑣的歌詞咬字、真假音及混聲區發聲、人聲與曲合一的程度，恐怕只有周杰倫能做到獨一無二且完美了。除此之外，周杰倫其他歌曲包括〈明明就〉、〈可愛女人〉、〈暗號〉、〈蘭亭序〉、〈花海〉及〈天涯過客〉和〈黑色幽默〉也都名列上榜，話不多說，這還不動身開始練唱起來，身為粉絲勢必要與偶像在大巨蛋來個全體大合唱！除此之外，周杰倫昨（2）日也特別發文分享開唱前的心境，首度回應「下水道」迷因事件，發揮創意改編歌曲〈暗號〉歌詞「可是你不想一直走在大巨蛋地下道」，周氏幽默逗樂萬名粉絲，看得出為了演唱會已蓄勢待發，過沒多久，周杰倫又寫下：「先這樣，目前先不去想演唱會的事了！放鬆一下。」顯見狀態上仍為演出感到緊張。