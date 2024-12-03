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▲第三航站區機坪、滑行道及機坪設施工程」使用抗彎混凝土數量16萬5,771立方公尺、結構用混凝土9萬4,756立方公尺及飛灰及爐石粉4萬8,071噸，工程設計適性適材，達成高標準品質。（圖／桃園機場）

▲第三航廈機坪及滑行道工程包括增設21個靠橋停機坪、6個遠端機坪及相關基礎設施，已提前完成並交付使用19個機坪，為機場營運帶來可觀效益。（圖／桃園機場）

桃園機場「第三航站區機坪、滑行道及機坪設施工程」獲得台灣混凝土學會「113年混凝土工程優良獎」肯定，11月28日舉行頒獎典禮，由機場公司工程處處長黃春田代表領獎。機場公司將持續精進工程品質，以最高要求推動國家重大公共建設計畫，提升機場服務能量，提升桃園機場競爭力，鞏固東亞航空樞紐地位。機場公司表示，「第三航站區機坪、滑行道及機坪設施工程」為第三航站區建設計畫之縫合工程，內容包括針對航廈周遭用地之道路及維生管線等既有設施整合辦理階段性遷移，以及在營運中機場辦理新建機坪、滑行道及機坪設施工程。為兼顧維持營運及航空保安規定，需克服施工腹地及進出動線受限等在營運中機場的施工挑戰，為此機場公司滾動檢討優化施工作業，辦理22次管制區變更、與航管單位協調避開營運尖峰時間進行吊掛作業、協調各營運單位釋出用地，累計召開148次會議，取得營運與施工間平衡，積極推動工程進度。本工程停機坪及滑行道面積廣達42公頃，混凝土工程為最重要的工項，因兼顧營運需求，不僅施工方式及環境受到限縮，且面臨臨海區域鹽害防制及廣大曝曬面之混凝土養護，施工難度高。為如質如期推動工程，嚴格把關確保材料品質，並輔以高精度儀器檢測，確保路基強度符合設計；鋪面設計整合創新，版塊完成面均勻配置且分割工整；因應道面品質要求，研發機具辦理載重試驗。本工程總計使用抗彎混凝土數量16萬5,771立方公尺、結構用混凝土9萬4,756立方公尺及飛灰及爐石粉4萬8,071噸，用於構築機坪、滑行道、隧道箱涵、滯洪池箱涵及灌排改道等，工程設計適性適材，具創新性、挑戰性及耐久堅固特性，達成混凝土之高標準品質。此外，本工程推動亦考量機場永續發展，施工團隊透過蒐集需求整合考量，包括預先完成機坪段旅客運輸箱涵、機坪下配置滯洪池及遷移農用灌溉渠等，將中長期需求先行整合施作，降低日後二次施工，降低對機場營運影響，同時節能減碳實踐環境永續概念。本工程為第三航廈規劃增設21個靠橋停機坪、6個遠端機坪及相關基礎設施，配合營運需求目前已提前完成並交付使用19個機坪，以優化桃園機場空側停機位調度彈性；截至今年8月累計停放航機1萬3,411架次，全案尚未完工已為機場營運帶來可觀效益，成為產官學界觀摩交流案例，並肩負經驗傳承的使命。因應國際航空旅運發展趨勢，機場公司將以創新及永續精神，追求卓越公共工程品質，推動機場建設及提升旅客服務。