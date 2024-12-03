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日職西武獅今年選秀第4指名是來自台灣的林冠臣，這位195公分、105公斤的重砲外野手被日本媒體封為「台灣法官」，盼能像他的偶像紐約洋基重砲「法官」Aaron Judge一樣，有一天站穩日職舞台，林冠臣也期許自己能加入中華隊，為國爭光。日本媒體《Full Count》報導，現年21歲的林冠臣在台灣完成國中教育後，因仰慕日本高中棒球甲子園的盛況，而選擇赴日就讀，並在宮崎縣的南學園高校和日本經濟大學持續精進球技。林冠臣以力量型打法為特色，他在國中時期親眼見證Judge的強大打擊能力，期許自己未來要向偶像Judge一樣成為全壘打重砲，他為了實現這個夢想而不斷努力。今年他在福岡六大學聯盟春季聯賽大放異彩，打擊率0.432高居聯盟第3，榮獲最佳九人與敢闘賞。近期中華隊在世界棒球12強擊敗日本隊奪得隊史首冠，林冠臣也懷抱夢想，有朝一日能披上國家隊戰袍，「就算只有一次也好，我想要入選台灣隊，拿下世界第一。」日媒形容，林冠臣是「台灣製法官」，擁有不凡的體能和跑步速度（跑完50公尺僅需6秒），還有優異的彈跳能力，未來在日職舞台上的表現值得期待。