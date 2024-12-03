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賴清德總統「繁榮南島、智慧永續」之旅，過境美國關島、夏威夷，中國國台辦已稱「對美方安排賴清德『過境』予以嚴厲譴責」表示不滿，甚至有外媒預告中國最快本週末將展開對台軍演，對此中國外交部發言人林劍只重申，台灣問題「是中國核心利益中的核心」，北京當局會「密切關注事態發展」且絕口不提軍演。《路透社》引述多名安全官員評估指出，消息人士認為中國會在賴清德總統12月6日結束訪問之前或之後，最快於本週末展開「聯合利劍-2024C」軍演，且因北京當局「非常不喜歡賴清德」，推測中國可能會在賴清德的太平洋之行期間舉行新的軍事演習。中國外交部今（3）日舉行例行記者會時，有媒體就對此提問「賴清德返台後是否舉行軍演」，外交部發言人林劍表示「關於你提到的問題，我在這裡要強調的是，台灣問題是中國核心利益中的核心，中方捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，正密切關注事態發展。」不過外界也認為，由於目前馬英九基金會邀請的中國學生團和中國奧運金牌運動員馬龍、楊倩還在台灣參訪，預計要到5日才返回中國，研判訪團在台期間，軍演可能機率較低。此前賴清德總統1日過境美國夏威夷引起中國官方反彈，中國外交部發聲明稱中方對美方安排賴總統「過境」嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉。中國國台辦則針對賴總統過境美國夏威夷表示堅決反對台美官方往來；也堅決反對台灣地區領導人「過境」美國等兩個「堅決反對」。