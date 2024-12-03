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馬英九基金會所邀請的中國7所大學師生訪問團今（3）日上午參訪台灣大學，現場出現熱烈歡迎與抗議聲浪交織的場面，尤其在先前有中國學生受訪時「中國台北」一句下，現場不少台大學生舉牌高喊「這裡不是中國台北」回應，這也引發不少中國網友在微博討論。由北京清華大學校務委員會主任邱勇率領的訪問團，包含運桌球金牌選手馬龍、奧運射擊金牌選手楊倩等近日走訪台灣不少景點參與活動，週二（3）上午更前往台大交流，現場也擠滿歡迎馬龍到來的球迷，也有學生持球拍希望目睹馬龍風采外也能拿到簽名。不過在現場另一側、位於社會科學院一樓則出現一批抗議學生，手持看板高喊「這裡不是中國台北」、「中國同學來交流」、「台大學生愛自由」、「支持中國民主化」、「平反六四天安門事件」、「支持香港民主自由」等口號，表示希望真的能與中國學生訪問團進行深入交流。在接受媒體訪問時，抗議行動的發起者之一、台大社科院的齊姓學生表示，這次行動由熱愛民主自由的學生自發參與，目的是向對岸學生分享台灣對自由、法治及人權的重視，同時關注中國社會的發展問題，包括新疆的人權狀況、香港民主運動及六四天安門事件等議題。抗議的學生指出，主辦單位未公平開放其他台大學生參與交流活動，使這次訪問顯得「公式化」，還有學生準備了《未竟的革命：香港人的民主運動與日常抵抗》等書籍，盼將這些具有象徵意義的「伴手禮」贈送給中國學生們，希望他們回國後能傳遞台灣的價值觀與民主理念。而學生團參訪台大同時遇到抗議與歡迎的消息也迅速傳到微博，有部分民眾關注抗議規模，並提出疑問「台灣學生抗議的理由是什麼？」，有中國網友留言回應「大陸學生發言不妥」、「也還好吧，歡迎人數是多於另外的」，但也有部分回應狠酸「快回來了吧？別耽誤了聯合利劍2024C」、「台灣大學學生的水準真是low透了，也難怪世界排名年年往下掉。」