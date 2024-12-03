廣受好評的米其林推薦台菜餐廳膳馨年菜開賣了！膳馨推出的金蛇迎春圍爐宴，匯集了各式經典台菜料理，有蜜汁鴨腿鑲米糕、御膳山海佛跳牆、小米金湯燴鮑魚等，嚴選在地食材入菜，道道都嚐得到膳馨對於台菜料理的創新展現。15日前預訂付清再贈牛肋眼、香酥鴨兌換券二擇一。另膳馨也推外帶熱年菜及冷凍宅配年菜套組，滿足民眾過年圍爐需求。
擅長以創新手法詮釋台菜料理的膳馨，端年的澎湃年菜中，有一道桂花烏梅扒鳳翼是主廚獨具匠心的創作，顛覆傳統經典手路菜鳳翼，將雞翅一隻一隻手工去骨，塞入花枝漿、蝦仁漿、菱角、香菇等食材一同蒸製，一口咬下，各式食材在口中交織出獨特層次口感，再搭配特製桂花烏梅醬汁，酸甜去膩，口齒留香。膳馨餐飲集團創辦人鄭乃綱表示，鳳翼是一道傳統經典手路菜，因作法費工坊間已不常見，膳馨重新詮釋這道經典菜色，希望在這全家團圓時刻，提供消費者最特別的好滋味。
另年菜必備的御膳山海佛跳牆，膳馨選用新鮮干貝及多樣在地食材，經過泡煮炒炸滷和煨燜蒸燉等繁複工序，細心慢工調理每道食材，再融入長時間文火淬煉的獨門濃郁上湯，入口香氣渾厚，保有原始風味的同時，更呈現在地食材特色。蜜汁鴨腿鑲米糕特選鴨腿香料醃漬，再高溫烤出金黃色澤，搭配傳統麻油香米糕，以醇厚麻油料香及炙烤香郁鴨腿，結合出超級美味的馨式料理。
集團創辦人之一的蔡馨誼說，今年過年比較早，從8月時就收到客人詢問年菜資訊，因應各式團圓需求，今年推出了6-8人份的外帶年菜，以及4-6人份的冷凍年菜，全方位滿足現代人過年圍爐需求。即日起至12/31前下訂膳馨冷凍年菜，不僅享早鳥優惠價3999元（原價5980元），再加贈送小魚乾辣椒醬一罐。12/31前預購外帶年菜套組並付清，贈鴻運保溫提袋，前100組再贈千元禮券乙張。年菜訂購詳情請見：膳馨FB粉絲專頁
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另年菜必備的御膳山海佛跳牆，膳馨選用新鮮干貝及多樣在地食材，經過泡煮炒炸滷和煨燜蒸燉等繁複工序，細心慢工調理每道食材，再融入長時間文火淬煉的獨門濃郁上湯，入口香氣渾厚，保有原始風味的同時，更呈現在地食材特色。蜜汁鴨腿鑲米糕特選鴨腿香料醃漬，再高溫烤出金黃色澤，搭配傳統麻油香米糕，以醇厚麻油料香及炙烤香郁鴨腿，結合出超級美味的馨式料理。
集團創辦人之一的蔡馨誼說，今年過年比較早，從8月時就收到客人詢問年菜資訊，因應各式團圓需求，今年推出了6-8人份的外帶年菜，以及4-6人份的冷凍年菜，全方位滿足現代人過年圍爐需求。即日起至12/31前下訂膳馨冷凍年菜，不僅享早鳥優惠價3999元（原價5980元），再加贈送小魚乾辣椒醬一罐。12/31前預購外帶年菜套組並付清，贈鴻運保溫提袋，前100組再贈千元禮券乙張。年菜訂購詳情請見：膳馨FB粉絲專頁