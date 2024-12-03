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▲海洋委員會主任委員管碧玲致詞。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會主任委員管碧玲(右)與英國在台辦事處代表鄧元翰(左)進行對談，期推進我國與國際間的多元實質合作，朝向海洋永續發展。(圖／海洋委員會提供)

英國在台辦事處代表鄧元翰及英國太空總署訪問團2日，到海洋委員會進行拜會活動，海洋委員會主任委員管碧玲說，我國在海洋保育監測及海上安全戰略，需發展全方位策略，未來期待推進與國際間的多元實質合作，朝向海洋永續發展。英國在台辦事處代表鄧元翰及英國太空總署訪問團到海洋委員會進行拜會活動，受到海洋委員會主任委員管碧玲率海域安全處處長洪挬論、科技文教處長林麗英、國際發展處處長李珊瑩等一級主管，以及國家海洋研究院副院長翁健二、海洋生物及保育中心主任張至維、海洋科學及資訊研究中心主任李孟學等人熱烈歡迎。管碧玲表示，我國目前正處於全面發展海域意識整合的關鍵時期，英國在太空領域的豐富經驗與創新技術將為我國的海洋科技發展帶來寶貴的經驗，她期盼透過雙方交流與合作，將先進技術應用於提升海洋監測、海域管理及海上安全，進而促進我國在海洋科技領域的發展。此次英國在台辦事處代表鄧元翰及英國太空總署訪問團來訪，雙方就衛星應用於海事領域與提升海域意識、海洋保育、灰色地帶行動的監測等相關議題進行交流，英國也分享了英國太空生態系，與英國太空總署協作，英商在衛星通訊、海事、觀測、系統整合的實力。管碧玲指出，英國在台辦事處代表鄧元翰及英國太空總署訪問團來訪，海洋委員會海巡署與國家海洋研究院均全程參與，共同探討如何藉由先進的衛星技術，提升我國海域感知能力，強化海洋永續管理與安全保護。管碧玲對英國代表團的來訪表達誠摯的感謝，並表示，此次交流不僅加深了雙方的理解與友誼，更為海洋的未來奠定了堅實的基礎，海洋委員會將持續致力於推動國際合作，促進海洋科技的進步與應用，為我國的海洋產業創造更多發展機會。