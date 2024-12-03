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馬英九基金會邀請陸生來台交流，未料其中有復旦女大生宋思瑤受訪時稱恭喜「中國台北」在12強中奪冠，引發熱議，更有台大生向陸生團表達抗議，為此台大、清大與中山女高等被參訪學校，共同發出聲明並提出三點訴求，包括拒絕假交流真統戰、捍衛交流言論自由與恪守對等雙方交流，期待雙方交流應以對等為基礎。台大生今日自發性向參訪陸生團表達抗議，包括「民主平等自由、我要平等交流」、「親！民主是個好東西」等標語，希望與陸生展開民主交流，並分享許多台灣人珍重的價值，例人權、自由、民主等。對此台大、清大與中山女高等被參訪學校的學生，共同發出聲明，並提出三點訴求，首先是拒絕假交流、真統戰，拒絕中國共產黨員與黨委書記，假學生交流，行統戰外宣之實。其次是捍衛交流言論自由，說明學生交流應真誠，不應自我設限、自我審查；最後則是恪守對等雙方交流，認為對等交流應以尊重為前提，不應詆毀台灣主權。