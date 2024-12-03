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▲台南市政府為表彰選手的優異表現，特別加碼獎金予設籍台南的球員，教練另提供30萬元鼓勵邱智呈及郭俊麟等在地球團統一獅球員。（圖／南市府提供）

▲今天遊行車隊於下午4時自永華市政中心南島路出發，總計超過2萬人參加遊行，另有超過6千人參與市立棒球場球星見面會，場面熱鬧非凡。（圖／南市府提供）

▲黃偉與陳傑憲及今年U12賽事「最佳外野手獎」殊榮的代表隊球員崇明國中林暐諺一同合影，象徵台灣棒球精神將一代接一代永續傳承。（圖／南市府提供）

2024世界棒球12強賽由台灣代表隊4比0完封日本奪冠，創造歷史紀錄！為紀念這得來不易的榮耀時刻，台南市政府特別於今（3）日舉辦「台灣英雄IN台南-棒球英雄遊行」活動，邀請冠軍陣容中出身台南統一獅職業球隊的成員，市長黃偉哲也與熱愛棒球的市民朋友一同見證歷史，感謝這些台灣英雄的精采表現，為大家帶來無比的驕傲與感動！同時，台南市政府為表彰選手的優異表現，特別加碼100萬元獎金予陳傑憲、林安可、潘傑楷等設籍台南職業球員，另提供30萬元鼓勵邱智呈及郭俊麟等在地球團統一獅球員。除了獎勵優異選手外，針對此次勞苦功高的教練團林岳平、高志綱、王建民、陳江和等，只要是台南市籍或統一獅的教練，原訂頒發30萬元獎金，市長黃偉哲在今日活動現場宣佈一律加碼為50萬元獎金，並發放獎金10萬元予防護員、訓練師等後勤團隊，以表達市府對於棒球運動的支持。今天出席「台灣英雄IN台南-棒球英雄遊行」活動包括統一獅成員包括MVP「台灣隊長」陳傑憲、選手潘傑楷、林安可、邱智呈與高志綱首席教練、「餅總」林岳平教練、吳瑀政訓練員、余婉綾防護員等人出席。此外，本次U12亞洲少棒錦標賽台灣代表隊亦勇奪冠軍，代表隊球員崇明國中林暐諺及其教練陳峰民也陪同出席遊行接受眾人喝采。市長黃偉哲表示，這次奪冠一路以來的歷程令人十足動容，有幸與這麼多熱愛棒球的市民朋友一同見證歷史，非常感謝這些台灣英雄的精采表現，為大家帶來無比的驕傲與感動！今天也特別邀請獲得今年U12賽事「最佳外野手獎」殊榮的代表隊球員崇明國中林暐諺前來參加遊行，象徵台灣棒球精神將一代接一代永續傳承。今天遊行車隊於下午4時自永華市政中心南島路出發，最終抵達台南市立棒球場緊接著便是在台南市立棒球場舉行的「台灣棒球英雄球星見面會」，現場除了參與遊行的台灣代表隊成員出席，UniGirls與統一獅隊的吉祥物萊恩、盈盈，114全中運吉祥物大員及甜甜也一同現身與球迷同樂，並由市長黃偉哲為英雄們舉行榮耀頒獎儀式。總計超過2萬人參加遊行，另有超過6千人參與市立棒球場球星見面會，場面熱鬧非凡。體育局表示，台南市也將藉由「獎勵台南市績優青少棒選手銜接本市青棒校隊就讀訓練計畫」，補助青少棒績優選手每月2000元培訓津貼及減免午餐費、學雜費，鼓勵這些小選手能根留台南就近訓練，為台南棒球的未來打下更堅實的基礎。此外，「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展於上週六（11/30）正式開展，在呼應這次賽事奪冠熱潮的同時，也邀請所有熱愛棒球的市民朋友前來觀展，為下一個百年持續努力。這次展覽期間至12月29日，上午9時至下午5時免費入場（每週一休館），展館地點位於亞太國際棒球訓練中心成棒主球場右外野下方，歡迎大家把握難得機會前來參觀。