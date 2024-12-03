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▲海洋委員會舉辦海域遊憩攝影比賽，獲金獎的蘭嶼東清灣晨曦之美作品。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會舉辦海域遊憩攝影比賽，獲銀獎的仲夏繽紛樂作品。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會舉辦海域遊憩攝影比賽，獲網路人氣獎的奇幻相遇作品。(圖／海洋委員會提供)

海洋委員會於今(3)日，在高雄軟體園區，舉辦海域遊憩攝影比賽頒獎典禮，參與者用攝影講述海洋獨特的故事，也寫下海洋的美好。海洋委員會海域遊憩攝影比賽頒獎典禮，是由海洋委員會副主任委員吳美紅主持，她說，海洋是我們的共同家園，充滿無窮的生命力和可能性，海洋委員會於今(113)年首度舉辦Sea！我的海派人生海域遊憩攝影比賽，自7月16日比賽開跑後，在短短2個月，徵集到來自240位攝影師與愛好者共962件參賽作品，前三名作品分別為金獎的蘭嶼東清灣晨曦之美、銀獎的仲夏繽紛樂、銅獎的快樂一夏，另網路人氣獎為奇幻相遇，參與者用攝影，無論是寧靜的海面、波濤洶湧的海浪，還是日出日落映照下的海岸，每一張照片都在講述海洋獨特的故事，也寫下海洋的美好。海洋委員會副主任委員吳美紅表示，攝影不僅是對美景的紀錄，也提醒我們時刻反思，海洋正面臨許多挑戰，包括環境污染、過度開發及氣候變遷等，這已對海洋生態系統，造成巨大影響，希望藉由這些影像，喚起大家對海洋保護的重視，思考如何在進行海洋遊憩活動的同時，以永續的方式與海共處，並共同守護美好的海洋。吳美紅指出，海洋委員會為讓海洋遊憩玩家瞭解各式海域活動風險，已建置「海域遊憩活動一站式服務資訊平臺」，提供包含遊憩景點活動複合式查詢、海況影像、海情海象、禁限制活動海域、遊憩法令、海洋驛站及船舶進出港線上申請等資訊，搭配「Go Ocean海洋遊憩風險資訊APP」揭露海域遊憩景點及風險資訊，提供一般民眾及專業玩家，在從事海域遊憩前有充分的準備，降低遊憩時的風險，歡迎民眾多加利用。吳美紅並指出，海洋委員會與台南市政府合作，於今年在台南市安平岸際，設置智慧海灘，並導入AI安全辨識系統，這套系統可以提前識別危險並進行預警，組織即時的救援措施，海洋委員會未來將持續挹注經費攜手地方持續推動強化海域遊憩安全相關工作，並積極打造我國無障礙親海環境，讓熱愛大海的朋友們能夠更加安全享受海上活動，探索海洋、欣賞海洋之美。