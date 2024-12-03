「流行音樂教父」劉家昌今（3）日驚傳病逝、享壽81歲的消息，香港友人透露，劉家昌「腦跟肺部有腫瘤，但不願積極治療。」外界臆測劉家昌是否「罹患肺癌病轉移至腦部」；對此台灣癌症基金會執行長賴基銘提醒，肺癌初期「毫無症狀」，一旦出現病徵都是晚期，臺北榮總腫瘤醫學部顧問教授蔡俊明則指出，肺癌病患很容易伴隨「顱內轉移」，癌細胞若影響到腦部功能，後果非常嚴重。目前劉家昌經紀人、家人皆尚未證實死因，詳細情況還有待釐清。
劉家昌在1962年出道，擅長歌唱又能作詞，還導演許多作品，被喻為鬼才，更有「流行音樂教父」之稱，先前因和前妻甄珍（本名章家珍）爭奪家產，頻頻鬧上新聞版面，近來2人暫時停止戰火，但據《壹蘋新聞網》報導，劉家昌年初就得知自己腦部和肺部有腫瘤，不過因沒有積極治療，朋友證實他已經在昨日離世，但家人並沒有對外透露消息。
針對肺癌，賴基銘說明，罹患肺癌，「抽煙」是主要的元因素，此外國人其實常忽略其它風險因子，包括廚房油煙、路上廢氣、PM2.5和致癌工作環境等，讓人防不勝防。尤其女性因為家庭角色的關係，常常身處廚房油煙、焚香、室內二手菸等致癌因子的環境，也造成許多女性和非吸菸者在近年來肺癌發生率攀高。
蔡俊明則提及，肺癌是最容易發生腦部轉移的癌症之一，每3位晚期肺癌病人「一確診就有腦轉移」，原本追蹤穩定的病人，突然發生頭暈、嘔吐、吞嚥困難、意識錯亂、甚至抽搐、癲癇或中風症狀，代表可能已經有腦轉移。
賴基銘強調，肺癌早期發現、早期治療最為重要，肺癌在1公分內透過手術切除，治癒率高達95%，因此必須定期做肺部篩檢，此外，平時一定要不吸菸、遠離二手菸，並養成規律運動，有氧運動最有助增進且維持肺部健康，如快跑、快速騎自行車、拿重物爬樓梯、登山等，飲食要把持「少紅肉、高纖、低脂」的原則。
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針對肺癌，賴基銘說明，罹患肺癌，「抽煙」是主要的元因素，此外國人其實常忽略其它風險因子，包括廚房油煙、路上廢氣、PM2.5和致癌工作環境等，讓人防不勝防。尤其女性因為家庭角色的關係，常常身處廚房油煙、焚香、室內二手菸等致癌因子的環境，也造成許多女性和非吸菸者在近年來肺癌發生率攀高。
蔡俊明則提及，肺癌是最容易發生腦部轉移的癌症之一，每3位晚期肺癌病人「一確診就有腦轉移」，原本追蹤穩定的病人，突然發生頭暈、嘔吐、吞嚥困難、意識錯亂、甚至抽搐、癲癇或中風症狀，代表可能已經有腦轉移。
賴基銘強調，肺癌早期發現、早期治療最為重要，肺癌在1公分內透過手術切除，治癒率高達95%，因此必須定期做肺部篩檢，此外，平時一定要不吸菸、遠離二手菸，並養成規律運動，有氧運動最有助增進且維持肺部健康，如快跑、快速騎自行車、拿重物爬樓梯、登山等，飲食要把持「少紅肉、高纖、低脂」的原則。