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▲劉家昌和以前（左）相比的模樣相比，現在（右）整個人消瘦不少，看起來有些憔悴。（圖／劉家昌微博）

「流行音樂教父」劉家昌今（3）日驚傳病逝、享壽81歲的消息，香港友人透露，劉家昌「腦跟肺部有腫瘤，但不願積極治療。」外界臆測劉家昌是否「罹患肺癌病轉移至腦部」；對此台灣癌症基金會執行長賴基銘提醒，，臺北榮總腫瘤醫學部顧問教授蔡俊明則指出，，先前因和前妻甄珍（本名章家珍）爭奪家產，頻頻鬧上新聞版面，近來2人暫時停止戰火，但據《壹蘋新聞網》報導，劉家昌年初就得知自己腦部和肺部有腫瘤，不過因沒有積極治療，朋友證實他已經在昨日離世，但家人並沒有對外透露消息。針對肺癌，賴基銘說明，等，讓人防不勝防。尤其女性因為家庭角色的關係，常常身處廚房油煙、焚香、室內二手菸等致癌因子的環境，也造成許多女性和非吸菸者在近年來肺癌發生率攀高。蔡俊明則提及，肺癌是最容易發生腦部轉移的癌症之一，，原本追蹤穩定的病人，突然發生，代表可能已經有腦轉移。賴基銘強調，，因此必須定期做肺部篩檢，此外，平時一定要不吸菸、遠離二手菸，並養成規律運動，有氧運動最有助增進且維持肺部健康，如快跑、快速騎自行車、拿重物爬樓梯、登山等，飲食要把持「少紅肉、高纖、低脂」的原則。