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▲劉家昌執導的《梅花》，不僅全台熱賣，也曾獲得金馬獎最佳影片，是他拍攝的電影裡最佳成績。（圖／摘自HKMDB）

▲劉家昌執導的《雲飄飄》力捧初出道的林青霞（左）飾演女主角，和谷名倫搭配，全台開出票房佳績，也讓林青霞迅速由新秀變成紅星。（圖／摘自國家影視聽中心）

▲劉家昌檔案。（圖／NOWnews社群中心製作）

在華人娛樂史上，劉家昌是出了名的奇才，邊寫歌又邊拍電影，雖然片子的藝術成就不見得有口皆碑，但搭配的主題曲幾乎支支經典，也往往在電影下片後活出更長久的生命，譬如他執導的《梅花》，同名主題曲傳唱至今，另一部他曾用在自己電影的歌曲則是曾經人人耳熟能詳的〈中華民國頌〉。他為瓊瑤影片譜寫的歌曲如〈一簾幽夢〉等，現在也還是會被翻唱。在擔任導演方面，他對影史最大的貢獻，莫過於以《雲飄飄》將出道不久的林青霞在台灣捧紅。劉家昌曾在各大夜總會演唱西洋歌曲，卻沒有特別成功，然而他為了瓊瑤小說改編的電影《月滿西樓》同名主題曲譜曲，這首歌卻大受歡迎，讓他開始在樂壇走紅。兩年後，他寫的〈往事只能回味〉成績更上層樓，也捧紅了主唱這首歌的尤雅，此後劉家昌創作的夯歌一首接一首，除了尤雅之外，劉文正、鳳飛飛、鄧麗君、甄妮、黃鶯鶯等都唱過他的歌曲，他在歌壇地位舉足輕重。在創作歌曲之外，劉家昌也擔任導演拍攝電影，跟首任妻子江青、製片人祖康曾一起組織「康昌青公司」，可惜沒有推出太成功的作品。進入1970年代，他找到了電影熱賣的人氣密碼，常召集多位受歡迎的卡司一起擔綱，每一部片譜寫至少一首的主題曲，在片子上映前，已經先打歌打到人盡皆知，再藉由歌曲的走紅拉抬影片的票房，常締造雙贏結果。最經典的代表是民國65年春節在台上映的抗日影片《梅花》，儘管柯俊雄、張艾嘉、胡因夢、恬妞等的主演陣容，要和同檔的林青霞、秦祥林等大咖對抗，哀淒的情節加上動人的同名主題曲〈梅花〉，讓片子在全台各地締造熱烈的票房，最後還成為當年度金馬獎最佳影片得主，是他執導的影片在金馬獎最好的成績。劉家昌的腦筋也很靈光，隨時能從時事脈動中找到好的噱頭，就像林青霞拍完處女作《窗外》，由於原著作者瓊瑤提出版權訴訟、讓片子不得在台上映，只能前往香港等地宣傳，劉家昌覺得這位新秀的電影還沒能在家鄉推出就已經話題不少，若能搶到她在台灣上映的第一部片，應是大有可為，於是力邀她演出自己執導的《雲飄飄》，又在上映前的廣告上強打林青霞的名字，果然台灣上片票房開出紅盤，林青霞首部在台灣放映的電影就讓她走紅。劉家昌還為此片創作了插曲〈天真活潑又美麗〉，成為甄妮相當走紅的名曲，一次紅了兩位女星。在整個1970年代，劉家昌叱吒影壇與歌壇，後來他與天后甄珍結婚，很自然夫導妻演推出了好幾部片，由於甄珍的強大號召，反應都還不錯。不過《黃埔軍魂》被稱是抄襲西片《西點軍魂》，後來又發生曾經合作密切的谷名倫墜樓身亡悲劇，被認為脫不了關係，一度和甄珍離台到美國定居，還在當地開飯店。但他對電影難以忘情，在美國拍攝了反共影片《揹國旗的人》，柯俊雄等演員到了美國發生「跳機」事件，造成軒然大波，費了好一番工夫才解決，片子的票房也不理想，只有片中歌曲〈中華民國頌〉紅遍華人區。後來他又與甄珍拍了《風水二十年》、《掰豪》等片想讓甄珍風光回歸幕前，反應也不如預期，甄珍就此從演員的位置上退下，他則隔了多年後執導了金素梅主演的《梅珍》後，徹底息影。不過音樂創作始終沒斷過，在1980年代還有推出過經典男女對唱曲〈在雨中〉等歌，並為當時還是新秀的楊林、千百惠等分別做了〈我是誰〉、〈絲雨長巷〉這些歌曲。21世紀後都還曾為兒子章立衡（舊名劉子千）做了洗腦歌〈唸你〉，使他一度成為媒體焦點。劉家昌1941年3月9日家庭：曾有兩段婚姻，分別為江青、甄珍，各育有１子。其中，章立衡（劉子千）曾一度踏入演藝圈。經歷：台灣作曲家、填詞人、歌手、電影導演和演員，有華語流行音樂教父之稱演藝圈子弟兵：劉文正、尤雅、甄妮、鳳飛飛、林青霞、費玉清、黃鶯鶯、楊林、鄧麗君等代表作歌曲：《獨上西樓》、《誓言》、《有真情有活力》、《嚮往》、《諾言》、《晚安曲》、《中華民國頌》，《梅花》、《一簾幽夢》、《庭院深深》等電影：《家花總比野花香》《往事只能回味》 《只要為你活一天》《雲飄飄》《梅花》 《黃埔軍魂》《聖戰千秋》《梅珍》