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英特爾宣布執行長季辛格（Pat Gelsinger）離職，震撼半導體業。外媒報導指出，董事會給他退休和被解職兩個選項；消息出爐後，季辛格本人則在LinkedIn上悄悄發表回應。根據彭博報導，英特爾2日宣布季辛格退休，報導引述知情人士爆料稱，他在上周遭到董事會以退休和被解職二選一的選項逼宮，路透則稱，董事們認為季辛格耗資龐大的金額，試圖扭轉英特爾局面的計畫並未成功，改革進展不夠快。季辛格在被退休後，悄悄地在LinkedIn上發文提到，「領導英特爾是我一生的榮幸。我永遠感激與我一起作為 Intel 大家庭的一員，以及共事過的全球許多同事，我可以自豪地回顧我們共同取得的一切成就。謝謝大家！」此外，季辛格也在媒體公開回應中表達，「今天是苦樂參半的一天，因為在我職業生涯的大部分時間裡，這家公司一直是我的生命，我可以自豪地回顧我們共同取得的一切。對我們所有人來說，這是充滿挑戰的一年，我們做出了艱難但必要的決定，以使英特爾適應當前的市場動態」。英特爾在聲明中宣布，任命兩名季辛格的副手辛斯納（David Zinsner） 和霍爾索斯（Michelle Johnston Holthaus）擔任臨時共同執行長，直到董事會找到新任執行長為止。