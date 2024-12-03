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▲又到了歲末團聚時刻，業者推出全新菜單帶來溫暖滋味。（圖／晶英國際行館提供）

又到了歲末團聚時刻，業者推出全新菜單帶來溫暖滋味。Ukai-tei Kaohsiung全新菜單12月登場，行政主廚精選時鮮漁產與頂級肉品，透過卓越的火候掌控與創意呈現，打造溫暖濃郁的團圓滋味。Grill Ukai以「旬」為核心，呈現一道道饕客難忘的味覺饗宴。Ukai Kaiseki懷石料理長以「雪燈路」為靈感，融合日本冬日風情與創新食材，重現雪夜團聚般的幸福佳餚。Ukai-tei Kaohsiung行政主廚今村高尚精選冬季時旬漁產，並以火候掌控展現高端肉類和海鮮的精湛技藝。「日本蕪菁 黑松露」、「銀鱈 百合根」、「鮑魚 干貝 番紅花湯品」等，每道菜品都散發著溫暖濃郁的風味，為饕客帶來熱騰騰、充滿團圓氛圍的美味。Grill Ukai西餐從精緻的前菜到完美演繹的主餐，為饕客打造一場融合法日料理美學的味蕾饗宴。前菜有「挪威鯖魚 培根馬鈴薯派」、「北海道生食級干貝 日本大根 糖果甜菜根」與「煎烤白花椰菜 西班牙生火腿」供饕客選擇。主餐選擇豐富，包括以VSOP干邑白蘭地酒醬烈焰現煎的帶骨羊排，過程中展現廚師對火候的絕佳掌控。即刻預訂，12月5日起親身感受這場專屬於季節與匠心的饗宴。Ukai Kaiseki懷石料理長廣瀨晉平以雪燈路 （Yukitouro）的溫暖氛圍為靈感，將「共享歡樂」的精神融入菜單設計。熱騰騰的佳餚如冬日雪地裡的隱隱燈光，為饕客帶來如同雪夜暖聚的幸福滋味。「鴨肉 鹽麴鍋物 日本大蔥 金柑泥」靈感來自日本北陸滋的經典鴨肉鍋文化、「松葉蟹 涮蟹腳 烤豆皮 蟹味噌」展現冬季海鮮的極致鮮美。12月6日起感受和食文化與料理人的巧思入微。