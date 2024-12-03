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▲劉家昌和甄珍（左）生下兒子章立衡，不過近年來父子倆因家產鬧翻。（圖／翻攝自甄珍FB）

▲劉家昌檔案。（圖／NOWnews社群中心製作）

81歲資深音樂人劉家昌今（3）日被媒體爆出逝世消息，他生前還在為家產一事和前妻甄珍（章家珍）開戰，甚至怒斥甄珍和兒子章立衡貪得無厭。不過其實他當初為了和甄珍在一起，曾苦追對方好一段時間，甚至透露看到對方的第一眼就被迷住，只可惜這段婚姻只維持了9年，甚至劉家昌先前上節目《康熙來了》還透露，自己和甄珍結婚後因為「好奇」而頻頻出軌。劉家昌在1962年出道，雖然一開始發展不順利，不過在藝術方面相當有天分的他，以一首〈往事只能回味〉很快在演藝圈打響知名度，接著又陸續創作多首膾炙人口的歌曲，是演藝圈有名的鬼才。而他出道不久，就被美若天仙的甄珍迷住，當時還透過江青和對方傳信，但因為當時女方年僅16歲，因此2人沒有發展出感情，後續劉家昌反而選擇和江青在一起，並於1966年結婚，婚後生下1子劉繼鵬（又名劉繼成）。但2人婚姻維持不久，於1970年就結束4年婚姻。劉家昌離婚後，當時有傳言他是為了和甄珍在一起才選擇和江青分開，不過其實當時甄珍早已有對象，就是初戀男友謝賢，直到甄珍和謝賢在1977年離婚後，2人才走在一起，並於1978年結婚，甄珍甚至為了劉家昌息影，並於1986年生下兒子。劉家昌2010年上節目《康熙來了》也曾分享自己和甄珍的感情史，表示當時一看到甄珍就被對方迷住了，不過事後把對方娶回家卻因為「好奇」不斷偷吃，2人也在1987年離婚。離婚多年後，劉家昌和甄珍在2018年爆發爭產風波，去年劉家昌甚至發文怒控甄珍和兒子章立衡逃漏稅、奪產等罪狀，更轟兒子不忠不孝、不知羞恥，父子倆關係降至冰點。劉家昌今年7月在微博PO出最後一篇貼文，仍在怒控甄珍買通北京公安，害他們會計室的帳本被沒收，導致他14年來的努力全化為泡影，令人不勝唏噓。享壽81歲家庭：曾有兩段婚姻，分別為江青、甄珍，各育有1子。其中，章立衡（劉子千）曾一度踏入演藝圈。經歷：台灣作曲家、填詞人、歌手、電影導演和演員，有華語流行音樂教父之稱演藝圈子弟兵：劉文正、尤雅、甄妮、鳳飛飛、林青霞、費玉清、黃鶯鶯、楊林、鄧麗君等代表作歌曲：《獨上西樓》、《誓言》、《有真情有活力》、《嚮往》、《諾言》、《晚安曲》、《中華民國頌》，《梅花》、《一簾幽夢》、《庭院深深》等電影：《家花總比野花香》《往事只能回味》 《只要為你活一天》《一家人》《梅花》 《黃埔軍魂》 《愛的路上千萬里》《我是中國人》《梅珍》