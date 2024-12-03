劉家昌傳癌逝！最後發文曝：盼我死時大家再唱一次〈我是中國人〉

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▲劉家昌（右）和甄珍母子撕破臉，全為傳聞中的20億家產。（圖／資料照）

▲劉家昌微博最後貼文曝光，寫道「希望我死的時候大家再理直氣壯，唱一次〈我是中國人〉」。（圖／劉家昌微博）

被稱「流行音樂教父」的資深音樂人劉家昌，今（3）驚傳已在昨天因癌症病逝於台北。劉家昌生前返台定居在宜蘭縣員山鄉，2024年總統大選時重炮評論政治，政治立場鮮明，而他微博最後發文也曝光了，寫道「希望我死的時候大家再理直氣壯，唱一次〈我是中國人〉」。劉家昌近年和前妻甄珍、兒子章立衡（舊名劉子千）紛爭不斷，指控對方爭奪財產，雙方對簿公堂。去年底，劉家昌突開炮，指控甄珍敗掉10億家產，控訴甄珍、章立衡無情奪產，在微博狠斥「這對母子貪得無厭異想天開」。而劉家昌微博最後一次發文是在今年7月1日，他稱自己從事音樂工作60多年、作品近3000首，向中國中紀委陳情，寫道「今天我努力了14年了最後一個作品，得到世界畫墻學會集體頒發世界畫都給我們，認為我們的規模是世界最大的，的確為國爭光。今天碰到了鷹潭市這群貪官汙吏，只能求助中紀委。保護我們中國是有法治尊嚴的國家」。他最後無奈寫道：「我今年83歲，還能要求什麼？只希望我死的時候大家再理直氣壯，唱一次〈我是中國人〉。」