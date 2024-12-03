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▲新光三越公布春節禮品銷量榜，「小倉山莊」日本米菓禮盒連續4年奪得銷量冠軍。（圖／翻攝自「@ogurasansou_official」IG）

▲新光三越今年一口氣網羅日本4大首度登台伴手禮，包括費南雪銷量得到金氏世界紀錄第一認可的Henri Charpentier「費南雪與瑪德蓮禮盒」。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「 Cinco Jotas 5J伊比利頂級火腿」，以100％純種伊比利豬後腿製成，每組售價8萬2000元。（圖／官方提供）

▲今年新光三越從團圓年菜、日式／台式伴手禮到頂級海陸生鮮、限定名酒禮盒等網羅3成獨家及7成初登場推出超過360款禮盒。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲SOGO彰化展12月3日、12月4日，限定販售「府前阿章爌肉飯」售價70元／碗。（圖／官方提供）

▲12月6日至8日限定販售，「聰哥團長食品行」蛋黃酥6入售價320元。（圖／官方提供）

2025年乙巳蛇年即將到來，各大通路搶攻農曆春節商機，各類團圓年菜、伴手禮不知道怎麼挑？新光三越今（3）日也公開歷年春節禮盒銷量冠軍，由日本「小倉山莊」米菓禮盒組連續4年奪冠，而今年新光三越除了同樣有日本人氣伴手禮外，還暌違8年再度開賣「伊比利頂級火腿 」，售價超過8萬元，以頂級食材搶攻頂端客群。新光三越春節禮品即將於12月5日起開放預購，官方根據往年銷售數據指出，台灣民眾最愛的伴手禮冠軍，由「小倉山莊」米菓禮盒組奪冠，雖每年會推出不同的包裝以及組合，但該品牌的禮盒連續四年都是銷量冠軍，且新光三越也觀察到連續多年日式伴手禮的買氣逐步超越中式禮盒，不過由於日式禮盒數量相較中式禮盒數量稀少，經常一開賣即完售，目前約佔春節禮盒銷量4成。而新光三越今年更是一口氣網羅日本4大首度登台伴手禮，包括費南雪銷量得到金氏世界紀錄第一認可的Henri Charpentier「費南雪與瑪德蓮禮盒」；東京西點名店RUYSDAEL「杏仁酥片綜合餅乾禮盒」；Butter butler「新春禮盒」；以及米其林星級法式侯布雄餐廳內餐點使用的LOUIS ROBUCHON（Pâtisserie La Gare）「米其林之味奶油餅乾禮盒」。除了日式禮盒外，今年新光三越也睽違8年再度開賣「 Cinco Jotas 5J伊比利頂級火腿」，以100％純種伊比利豬後腿製成，脂肪入口即化，更被公認為西班牙最好的風乾火腿品牌，每組售價8萬2000元，以頂級的禮品選擇，吸引高端客群目光。除了春節禮盒外，新光三越今年也獨家聯手五大連續獲得米其林推薦餐廳推出5大經典招牌菜組成限定年菜組合，同時邀集陳泰榮（米其林三星名廚）、米香（米其林一星）、天香樓（米其林一星）、陽明春天（米其林綠星）等在內的11大米其林星級主廚／餐廳推出最強星級年菜饗宴，12月5起，起消費者即可在新光三越全台15家分店、新光三越APP、超市禮品城及電商平台skm online共四大渠道搶先預購！此外，遠東SOGO忠孝館彰化行 美食文化巡禮，將於12月3日起至12月10日熱鬧登場，必訪亮點包括首兩日限定快閃的「府前阿章爌肉飯，每天限量250碗，接力登場的還有傳承二代老字號「玉香津包子饅頭專賣店」、「鹿港市場粉圓伯」等正港彰化美食。還有「新口味食品行」，享有被彰化人譽為一生必吃的高評價，每回北上總是秒殺；此次初登場的「聰哥團長食品行」，則是被中古車行耽誤的烘焙店；位於巷弄間老饕才知道的「窯幸福手作烘焙坊」更特別為北部民眾帶來經典小資組，一次吃到店內招牌蛋黃酥+雲朵蛋糕，讓消費者免南下就能享受滿滿的彰化風情。