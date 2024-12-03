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進入年終歲末路跑旺季，許多跑者正為台北馬拉松積極備戰。國內名將、擁有11面全運會金牌的「印帝」周庭印，今（3）日出席運動品牌Nike活動時分享他的「自虐修行」日常，特別是在冬季寒流來襲下，依舊維持4點半起床的節奏，而且風雨無阻，只是今年芝加哥馬拉松意外失常，無緣挑戰全國紀錄，讓他十分挫折。周庭印透露，他每天清晨4點半起床開始訓練，對於跑者來說，天氣往往是最大的考驗。最近氣溫驟降，又常伴隨細雨，讓跑步的過程更加艱辛。他幽默地形容：「每次起床看到老婆還在熟睡，內心就像惡魔和天使在拉鋸，真的非常掙扎。」然而，數十年來，他從未缺席清晨訓練，「就算刮風下雨，我也一定準時出門。」周庭印強調，自律是每位跑者的基本要求，「如果連自己心態都無法克服，要怎麼去贏別人？」他用自己的日常提醒所有跑者，只有戰勝內心的懶惰，才能在賽場上突破極限。今年10月，周庭印參加了芝加哥馬拉松，目標挑戰全國紀錄。然而，臨場發揮失常讓他感到挫折，甚至流下男兒淚。返國後，他坦言調整心態花了很長時間，但他選擇將這段經歷化為進步的動力，繼續朝更高的目標邁進。