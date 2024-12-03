我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「流行音樂教父」劉家昌驚傳「腦跟肺部有腫瘤」，近期病逝、享壽81歲的消息。（圖／劉家昌臉書）

▲章立衡PO出照片疑似是在模仿劉家昌，父子關係相當惡劣。（圖／章立衡臉書）

▲劉家昌檔案。（圖／NOWnews社群中心製作）

「流行音樂教父」劉家昌作為資深音樂人在樂壇有一席之地，今（3）日卻驚傳癌逝消息，據《壹蘋新聞網》報導，儘管家屬避談此事，但香港朋友證實噩耗，指劉家昌在昨晚已經病逝，享壽81歲。回顧劉家昌生前和前妻甄珍、兒子章立衡（劉子千）衝突不斷，不但為了爭遺產，爆料甄珍幫兒子章立衡召妓，章立衡還醉毆公安局長，章立衡也不甘示弱反擊回嗆：「我會讓你家破人亡。」父子倆的關係非常差。劉家昌過去曾在節目《康熙來了》透露，章立衡其實不適合出道，因為個性太固執，在圈內會非常辛苦，但他曾經很照顧兒子，當年開演唱會，還特別安排章立衡上台唱歌，自己幫忙打鼓。去年（2023）劉家昌因和甄珍互爭家產，直接在臉書公開家醜，狂發文罵他們母子倆，指章立衡每買新車就撞爛，還因為喝醉把公安局長打到頭破血流，甚至在到北京宣傳時，甄珍還幫兒子「叫雞」。不僅如此，劉家昌還爆料，章立衡剛出道時以「劉子千」這個本名發行專輯，沒想到銷量超差，當時交往的女友還被甄珍趕走，「怕他跟女朋友跑了，開始百般挑撥。」對此，章立衡也氣炸反擊，「針對劉家昌想透過誣陷我和我的母親搞敲詐與勒索，那是痴人做夢！我母親已表達得很清楚，法律程序一定走完。」甚至稱爸爸劉家昌顛倒是非，直接撂下狠話，「我會讓你家破人亡，身敗名裂。」劉家昌今日傳出癌逝，章立衡截至目前爲止神隱中，他的社群平台最後動態停在9月8日，當時他分享一段外國影音，絲毫看不出任何和爸爸相關的蛛絲馬跡，據《民視新聞網》報導，章立衡經紀人也回應，已經很久沒有和他聯絡了。享壽81歲家庭：曾有兩段婚姻，分別為江青、甄珍，各育有１子。其中，章立衡（劉子千）曾一度踏入演藝圈。經歷：台灣作曲家、填詞人、歌手、電影導演和演員，有華語流行音樂教父之稱演藝圈子弟兵：劉文正、尤雅、甄妮、鳳飛飛、林青霞、費玉清、黃鶯鶯、楊林、鄧麗君等代表作歌曲：《獨上西樓》、《誓言》、《有真情有活力》、《嚮往》、《諾言》、《晚安曲》、《中華民國頌》，《梅花》、《一簾幽夢》、《庭院深深》等電影：《家花總比野花香》《往事只能回味》 《只要為你活一天》《一家人》《梅花》 《黃埔軍魂》 《愛的路上千萬里》《我是中國人》《梅珍》