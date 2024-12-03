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▲劉家昌微博最後貼文曝光，寫道「希望我死的時候大家再理直氣壯，唱一次〈我是中國人〉」。（圖／劉家昌微博）

▲資深音樂人劉家昌傳出逝世噩耗，享受81歲，生前留下許多經典代表作，讓後人無限美好懷念。（圖／NOWnews社群中心製作）

劉家昌驚傳離世！被譽為是「流行音樂教父」的資深音樂人劉家昌，今（3）日傳出已在昨天因癌症病逝於台北，而他過往政治立場鮮明的形象，也再度被起底，不進曾在2024年總統大選時大力抨擊台灣政治，高喊「想回到祖國」，並在2020年總統大選時，數次表態支持韓國瑜：「韓國瑜上任一定要即刻立法，這些下流的名嘴即刻就閉嘴消失了，台灣才有安寧。」劉家昌生前政治立場非常挺藍，還多次為宣揚「庶民政治」的韓國瑜站台，更數度和反韓的民眾嗆聲：「我知道他們跟我一樣是心痛韓國瑜，一些不入流的媒體沒人性的黑韓粉和韓國瑜，栽贜、抹黑、造假、雞毛蒜皮、小眼放大，目的是效忠執政者打死韓國瑜！」而劉家昌微博最後一次發文是在今年7月1日，他稱自己從事音樂工作60多年、作品近3000首，更表態自己非常支持中國：「我們中國是有法治尊嚴的國家。」更無奈喊道：「我今年81歲，還能要求什麼？只希望我死的時候大家再理直氣壯，唱一次〈我是中國人〉。」根據《壹蘋新聞網報導》，劉家昌在香港的友人已經證實他的死訊，據悉劉家昌年初就得知自己腦部和肺部有腫瘤，不過因沒有積極治療，朋友證實他已經在昨日離世，不過他的家人並沒有對外透露消息。享壽81歲家庭：曾有兩段婚姻，分別為江青、甄珍，各育有１子。其中，章立衡（劉子千）曾一度踏入演藝圈。經歷：台灣作曲家、填詞人、歌手、電影導演和演員，有華語流行音樂教父之稱演藝圈子弟兵：劉文正、尤雅、甄妮、鳳飛飛、林青霞、費玉清、黃鶯鶯、楊林、鄧麗君等代表作歌曲：《獨上西樓》、《誓言》、《有真情有活力》、《嚮往》、《諾言》、《晚安曲》、《中華民國頌》，《梅花》、《一簾幽夢》、《庭院深深》等電影：《家花總比野花香》《往事只能回味》 《只要為你活一天》《一家人》《梅花》 《黃埔軍魂》 《愛的路上千萬里》《我是中國人》《梅珍》