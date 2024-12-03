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▲傳統水泥魚礁每公斤產生約0.9公斤碳排放量，魚礁反而能封存約3.7公斤碳含量，放到海中更提供養分幫助珊瑚礁穩定成長，形成穩固的生態系。（圖／工研院提供）

「海廢清除後該怎麼辦嗎？」工研院與東華大學團隊，成功將淨灘後的海廢物混合水泥製成人工魚礁，已在屏東海生館成功復育珊瑚。工研院於今（3）日舉辦「2024科技公益經驗分享交流研討會」，現場展示各類科技與公益的結合，共同推動台灣社會福祉。工研院院長劉文雄表示，工研院推動公益已經超過13年，作為國家級的智庫，除了持續深化技術前瞻性，推動跨領域整合，更運用科技創新與應用的力量，透過「科技應用與服務」、「科技教育推廣」及「企業志工」3大面向。累積至今，已有102項科技運用於公益計畫，更累積超過2.5萬名志工投入。長期以來，工研院以科技創新作為社會發展的堅實後盾，未來工研院將秉持「用科技做公益，讓台灣更美麗」的永續願景。此次工研院發表成果，包括東華大學與相關機構、志工團體每年號召志工到花蓮七星潭淨灘、淨海，清出上萬噸的海洋廢棄物，以高溫碳化裂解技術將廢棄物轉化為可燃氣體和生物炭，並研製為新型態的生物碳魚礁。傳統水泥魚礁每公斤產生約0.9公斤碳排放量，魚礁反而能封存約3.7公斤碳含量，放到海中更提供養分幫助珊瑚礁穩定成長，形成穩固的生態系。另外，工研院與國家兩廳院、桃園市政府合作，利用「5G共感穿戴裝置」震動背心，結合5G廣連結、低延遲特性，將音樂的節奏與情感轉化成視覺、觸覺等訊號，讓聽障舞者感受到音樂的節奏和情感，以全新方式體驗現場表演，進而翩然起舞，打破音樂的感知界限。此技術亦可協助巴金森氏症、失智症前期長者，建構本體感覺律動知覺，實現「文化平權」願景。街頭可見的舊衣回收箱展現捐贈者愛心，但箱內衣物常因存放問題導致滋生細菌、塵蟎及過敏原，透過人力進行消毒，可能影響人體健康且處理速度受限。工研院攜手擁有公益二手店與再生設計經驗的「木匠的家」，導入工研院整合環境地圖建置、空間定位、導航避障、噴霧消毒機控制技術的「消毒移動機器人」，並提供人員的教育訓練，讓木匠的家「升級」爲社福界首間使用自動化消毒機器人的公益二手店，降低50%人力消毒負荷，提升服務品質與效率，25年來更累積提供6843人次弱勢族群就業機會。工研院亦攜手屏東建國實驗小學、屏東禾懋生物醫學公司，利用工研院植物健康管理系統、炭化土壤改質技術、香草萃取技術及安全履歷示範平台，推動無毒栽種，讓消費者能透明追溯產品的來源與品質，義賣收入全數以「慢飛天使基金」模式營運。