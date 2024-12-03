台灣本週天氣會受到兩波強度為「東北季風」的冷空氣影響，中央氣象署指出，第一波是今晚至週五（12/3至12/6），下波在週六至下週一（12/7至12/9），這段時間氣溫「一天比一天還涼」，雨勢則集中在北部、東半部，大台北地區會下雨、宜蘭山區要留意大雨。
東北季風雨下到週末 全台氣溫慢慢下滑
氣象署預報員張承傳表示，今晚至週五是本週一波東北季風的到來，風力偏強、水氣增多，這段時間北北基、宜花全天都有不定時的短暫雨勢，台東偶爾會有飄雨，宜蘭山區則會有較明顯的局部大雨。
氣溫部分，北部、東半部東天氣會先轉涼，中南部氣溫也略有下降，明天至週五各地低溫，北部、宜蘭約16至17度、中南部、花東約16至19度，澎湖約20至21度、金馬約15至18度。白天高溫桃園以北、宜蘭、花蓮20至21度，其它地區25至29度。
週六冷空氣更強 氣溫再降2至3度
張承傳說明，週六台灣迎接本週第2波東北季風，強度增強，但沒有達到「大陸冷氣團」等級，週六至下週一，中部以北、東北部變更冷，預估低溫13至15度，其它地區16至17度，空曠地區會再降1至2度。
降雨方面，週六的東北季風水氣也比較多，降雨範圍和上班日相比，會擴大到「桃園以北、宜花」全天都有不定時的短暫雨勢，台東偶爾會有飄雨，體感偏濕冷。下週二（12/10）氣溫回升、降雨趨緩，但下週三（12/11）又會有新一波冷空氣，強度、實際影響有待觀察。
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氣象署預報員張承傳表示，今晚至週五是本週一波東北季風的到來，風力偏強、水氣增多，這段時間北北基、宜花全天都有不定時的短暫雨勢，台東偶爾會有飄雨，宜蘭山區則會有較明顯的局部大雨。
氣溫部分，北部、東半部東天氣會先轉涼，中南部氣溫也略有下降，明天至週五各地低溫，北部、宜蘭約16至17度、中南部、花東約16至19度，澎湖約20至21度、金馬約15至18度。白天高溫桃園以北、宜蘭、花蓮20至21度，其它地區25至29度。
週六冷空氣更強 氣溫再降2至3度
張承傳說明，週六台灣迎接本週第2波東北季風，強度增強，但沒有達到「大陸冷氣團」等級，週六至下週一，中部以北、東北部變更冷，預估低溫13至15度，其它地區16至17度，空曠地區會再降1至2度。
降雨方面，週六的東北季風水氣也比較多，降雨範圍和上班日相比，會擴大到「桃園以北、宜花」全天都有不定時的短暫雨勢，台東偶爾會有飄雨，體感偏濕冷。下週二（12/10）氣溫回升、降雨趨緩，但下週三（12/11）又會有新一波冷空氣，強度、實際影響有待觀察。