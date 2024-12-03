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▲台灣本週天氣會受到兩波強度為「東北季風」的冷空氣影響，氣溫漸進式下滑，雨勢集中在北東。（圖／中央氣象署）

台灣本週天氣會受到兩波強度為「東北季風」的冷空氣影響，中央氣象署指出，，這段時間氣溫「一天比一天還涼」，雨勢則集中在北部、東半部，大台北地區會下雨、宜蘭山區要留意大雨。氣象署預報員張承傳表示，今晚至週五是本週一波東北季風的到來，氣溫部分，北部、東半部東天氣會先轉涼，中南部氣溫也略有下降，。白天高溫桃園以北、宜蘭、花蓮20至21度，其它地區25至29度。張承傳說明，週六台灣迎接本週第2波東北季風，強度增強，但沒有達到「大陸冷氣團」等級，降雨方面，。下週二（12/10）氣溫回升、降雨趨緩，但下週三（12/11）又會有新一波冷空氣，強度、實際影響有待觀察。