我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉家昌今（3）日傳出離世消息，享壽81歲，其生前與李敖相識近50年，情分恩怨細數不清，又猶如英雄惜英雄般，深刻情意令人印象深刻。（圖／翻攝自劉家昌臉書）

▲李敖（左）6年前離世，劉家昌（右）送走他的一句話「老友好走，很快就會見面了」，如今再傳出劉家昌噩耗，令人惋惜不已。 （圖／翻攝李敖、劉家昌微博）

▲資深音樂人劉家昌傳出逝世噩耗，享受81歲，生前留下許多經典代表作，讓後人無限美好懷念。（圖／資料庫）

資深唱作音樂人劉家昌消失螢光幕前許久，沒想到今（3）日晚間傳出噩耗，年初發現腦內部和肺部有腫瘤，隨後沒有積極治療，其友人證實他已在昨（2）日離世，享壽81歲，消息來得突然震驚演藝界；不免讓人想起在2018年因腦瘤逝世的李敖，兩人生前緣分匪淺，6年前得知李敖過世時，劉家昌悲痛惋惜，長嘆一句「老友好走，很快就會見面了」，1句話道盡劉家昌與李敖的深刻交情，如今人事已非令人不捨。據《壹蘋新聞網》報導，劉家昌逝世消息已透過其友人證實，特此，《NOWnews今日新聞》翻閱出李敖與劉家昌的情誼史，兩人相識近50年，情分恩怨細數不清，兩人曾因為政治立場有所不同，將彼此視為死對頭，時不時隔空大演對手戲，事後則一笑泯恩仇，特別的是，他們也都是藝能界中出了名的「三寸不爛之舌」，曾經炮火連番抨擊對方，翻臉揚言互告鬧上媒體版面，爾後猶如英雄惜英雄般地公開和解，最後於2011年同台上訪談節目《新聞面對面》暢聊人生經歷，這份情誼令人印象深刻。事實上，李敖早年就屢次地公開表示賞識劉家昌，曾給予「理想的民族主義者」這樣的形容讚美，語意中不僅認可其知識涵養與文化素養，同時也讚頌著劉家昌的胸懷大志，這從李敖口中而論是極高評價，怎料2018年李敖不敵腦瘤病魔，撒手人寰享壽83歲，而當劉家昌一聽聞消息難掩激動情緒，「痛失好友，學識熟透，最會用文字的人，不知道甚麼時候才能出第二個李敖，老友好走，很快就會見面了」，傷悲了好一陣子。時隔6年，劉家昌近年鮮少出現在螢光幕前，只有因先前和前妻甄珍（本名章家珍）及兒子章立衡的家務事，頻頻鬧上新聞版面，怎料再聽到他的消息，就是令人震驚的噩耗，那句送走李敖的「老友好走，很快就會見面了」，如今聽來痛徹心扉，但願兩人在另一個世界，繼續成為彼此的摯友。