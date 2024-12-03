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酒後不僅不能開車，也不能上飛機！美國達美航空（Delta Airlines）上週有兩位空服員在機場酒測未過，其中一位女空服員的血液酒精含量甚至超出了機組人員法定上限的7倍之多，最終2名空服員當場被警方帶走並且須繳付高額罰款。根據《CBS News》報導，上週五達美航空一班從荷蘭阿姆斯特丹飛往紐約甘迺迪國際機場的班機，在起飛前荷蘭警方對空服員進行酒測，結果抓到兩位空服員血液酒精含量超標，其中一位女空服員很離譜，血液酒精含量超出了機組人員法定上限足足7倍之多，另外男空服員則是些微超標。最終兩人分別被罰款1900歐元、約新台幣6.5萬元，和275歐元、約新台幣9417元，兩人都被警方當場帶下飛機，無法按照原定計畫出勤。阿姆斯特丹警方當天在機場大規模針對445名機組人員進行突擊酒測，除了達美航空外，還有另一家航空公司的一名空服員也被罰了1800歐元。荷蘭對限制機組人員飲酒特別嚴格，除了血液酒精濃度測試外，更明文禁止機組人員在飛行前10小時之內飲酒。達美航空表示，達美航空對於酒精違規一貫採取零容忍，且擁有航空界最嚴格的內部規定。至於該架航班，並未受到此事影響，仍照常起飛。