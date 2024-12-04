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▲台灣本週天氣會受到兩波強度為「東北季風」的冷空氣影響，氣溫漸進式下滑，雨勢集中在北東。（圖／中央氣象署）

今（4）日東北季風明顯增強，中央氣象署預報員張承傳提醒，，北台灣全天體感偏涼，早晚低溫約16至17度，中南部日夜溫差較大，且空氣品質較差，請民眾外出特別留意。張承傳說明，今天一直到週五都有東北季風影響，。白天高溫，桃園以北、宜蘭、花蓮20至21度，其它地區25至29度。週六迎接本週第2波東北季風，強度增強，但沒有達到「大陸冷氣團」等級，今天東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件普通，中南部位於下風處，清晨至上午污染物易累積，午後臭氧濃度易上升；彰化至台南，清晨易有局部霧或低雲影響能見度。竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，局部地區短時間可能達紅色警示等級。