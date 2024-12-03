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▲馬紹爾今遇到大雨，馬國國會前積水。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.3）

▲機場抵達後，就能看見國旗。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.3）

▲馬紹爾首都能看見環礁。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.3）

▲賴清德出席活動時，馬國人民以花圈表達歡迎之意。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.3）

總統賴清德出訪太平洋3友邦，友邦首站來到位於太平洋中央的馬紹爾群島共和國（Republic of the Marshall Islands），而《今日新聞NOWnews》也派出記者隨行報導。由於馬國正逢雨季，再加上當地排水系統不佳，媒體專機抵達馬國後，路邊隨處看到積水情形。馬紹爾群島時差比台灣還快4個小時，由大小環礁島嶼組成，首都為馬酒羅，主要宗教為基督新教、神召會及天主教；由於該季節適逢馬國雨季，又因排水系統不佳，一下雨就容易淹水及積水，飛機時常受氣候影響而延誤。由珊瑚環礁組成的馬紹爾群島境內共涵蓋29個環礁及5個獨立島嶼，其中瓜加林環礁（Kwajalein Atoll）是世界上最大的環礁，而在首都中，基本上只有一條主幹道提供車輛來回，且沒有紅綠燈，兩側皆能看到海景及環礁。據在地駐館人士表示，台灣與馬國邦交穩定，對外交人員較無壓力，且隨處都有中華民國國旗，台灣在該國形象正面。訪團抵達馬紹爾群島國際機場後，隨即見到中華民國國旗，且路途中許多台僑商家也放置國旗歡迎，賴清德專機抵達馬國後，不少民眾拿著國旗歡迎。值得一提的是，馬國與台灣風情不同，該國較於保守，外交部也特別提醒，女性避免穿著露肩、短裙、短褲。此外，該地也曾是美軍基地，用於各種飛彈試射，美國更在二戰後的1946年至1958年間，在馬紹爾群島進行67次核子試驗和熱核試驗，規模相當於在12年前間，每天引爆1.6顆廣島原子彈，該地受核災衝擊大。