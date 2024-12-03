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知名導演、資深音樂人劉家昌驚傳病逝。劉家昌創作不少愛國歌曲，執導《梅花》也曾獲曾榮獲金馬獎最佳影片、最佳編劇、最佳攝影、最佳錄音、最佳音樂五項大獎。他的政治立場鮮明，支持兩岸統一，2018年立法院長韓國瑜參選高雄市長時就力挺韓國瑜，還創作歌曲《韓風》為韓國瑜輔選，堪稱頭號韓粉。劉家昌2018年臉書大力稱讚韓國瑜，他說，「不久前，看到台灣出了個韓國瑜，他打破了幾十年傳統的選舉，清新、直爽……韓國瑜的現象，會給台灣帶來改變，我們需要改變，有必要，我會去給韓國瑜站台。譲我們人民勝利一次吧。」2019年，劉家昌也力拱韓國瑜參選總統，還痛批鴻海創辦人郭台銘，「對中華民國有過什麼貢獻？四年前，中華民國國難當頭，國民黨瓦解，你人在哪？2020中華民國要選一個有人格的領導人，不是選財閥。韓粉你們支持的是一個真誠、有能力、有情有義、有心的韓國瑜。繼續努力，我全力支持你們正確的選擇，既使不靠國民黨。也不會輸。」不過到了2022年底，劉家昌又稱，突公開表態，呼籲郭台銘出馬參選總統，認為社會急需要一個「不必貪污而痛恨貪污的人」來領導。他說，「郭台銘先生，我們素不相識，曾因誤解而罵過你，也因瞭解向你致歉。」他認為郭台銘，「一個商人為了救人民，竟敢站出來拆穿政府的謊言，這也是從沒見過的勇氣。最後為了盯疫苗救人，你飛到歐洲，親力親為的誠意人民都看到了，這才是我們需要的領導人！」