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▲飯店推出美味又易於咀嚼、吞嚥的「銀髮膳食餐」提倡「質地調整飲食」理念。（圖／高雄翰品酒店提供）

台灣邁入高齡社會，為了讓銀髮族吃得更健康，國民健康署首次舉辦銀養創新料理競賽，吸引全台各地好手參賽，高雄翰品酒店以「芋泥烤魚鵝蔥油」、「衝浪雞.水波蛋.蛋黃醬」這兩道榮獲專業組金獎。此外，也推出美味又易於咀嚼、吞嚥的「銀髮膳食餐」提倡「質地調整飲食」理念。高雄翰品酒店今（3）日舉辦愛心餐會，活動以「銀髮膳食」為主題，招待鄰近的光明里、港都里、新樂里長者，品嚐這些兼顧美味與營養的料理，衛生福利部國民健康署副署長賈淑麗、高市府衛生局健康管理科技正李泰玉等人也到場表達支持。高市府衛生局健康管理科技正李泰玉指出，2021年國民健康訪問調查結果顯示，65歲以上長輩，3人中就有2人因牙齒狀況、咀嚼或吞嚥問題而限制吃東西的種類，導致營養不良風險增加。除了應注意提升口腔機能，民眾也可以藉由調整飲食質地，達到均衡飲食目的。高雄翰品酒店總經理林俊宇表示，為了響應國健署鼓勵長輩「走出來」的理念，飯店針對65歲銀髮族規劃住房專案，入住飯店一晚2999元起，除了可以吃到獲獎的兩道金牌料理，還可欣賞主廚現場桌邊秀，讓年長者外出用餐也能開心享用美食，健康再升級。「衝浪雞.水波蛋.蛋黃醬」選用了富含優質蛋白質的雞肉，低脂肪且有助於維持肌肉健康；水波蛋的烹調方式使蛋白質更易消化，並富含維生素D促進骨骼健康，菠菜與美白菇提供豐富纖維和維生素，而使用初榨橄欖油製作蛋黃醬，提升了菜餚的美味，助於改善膽固醇。「芋泥烤魚鵝蔥油」結合傳統食材與現代烹飪方式，選用了富含蛋白質且易於消化的魚肉，搭配健康的不飽和脂肪酸，幫助促進心血管健康，此外，芋頭柔軟的質地以及豐富的維生素和礦物質，不僅讓料理更美味，還提供了銀髮族所需的營養。