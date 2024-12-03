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▲朱延平提到劉家昌，對於他傳癌症去世感到震撼，也覺得很難過、惋惜，認為他非常有才華。（圖／紅心字會提供）

▲劉家昌檔案。（圖／NOWnews社群中心製作）

曾經在影壇與歌壇都留下傲人成績的劉家昌，傳因癌症去世，享壽81歲。目前為中華民國電影事業發展基金會董事長、也曾是國片影壇票房導演的朱延平，表示雖然與劉家昌像是兩代不同的導演— 對方活躍時自己尚未執導筒，等到自己當了導演、對方已經不太拍片，可是推崇劉家昌的電影配合哥、每一首歌都紅，是了不起的一代奇才。朱延平活躍的年代從1980年一直到21世紀後，剛好1980年代是劉家昌逐漸淡出影壇的時期，彼此擅長的影片類型也不同，朱延平很會把觀眾逗得哈哈大笑，劉家昌的片子卻常是催淚、哀怨。朱延平的影片用聽來像兒歌的歌曲作為主題曲，而劉家昌的電影歌曲多是精心打造、能在影片之外成為流行曲傳唱，因此有不少到現在都還是人人耳熟能詳。提到劉家昌，朱延平對他傳死訊很震撼，也稱讚他很厲害，掀起一代風潮，尤其每個歌星唱他的歌都大紅，是一代奇才，所以聽到他離世感到難過、惋惜，也知道他一直在音樂的創作上持續進行，沒有休息。劉家昌的電影《晚秋》曾在春節檔熱賣，雖然北市只在兒童戲院獨家上映，卻締造近兩個月、北市賣破300萬的佳績，讓他首度有了票房成功的導演作品。之後他以《雲飄飄》捧紅林青霞，再次《梅花》創春節檔國片票房冠軍還拿下金馬獎最佳影片，成為眾所公認的大導演，繼在歌壇打響名號後，也在影壇建立崇高的地位。劉家昌1941年3月9日家庭：曾有兩段婚姻，分別為江青、甄珍，各育有１子。其中，章立衡（劉子千）曾一度踏入演藝圈。經歷：台灣作曲家、填詞人、歌手、電影導演和演員，有華語流行音樂教父之稱演藝圈子弟兵：劉文正、尤雅、甄妮、鳳飛飛、林青霞、費玉清、黃鶯鶯、楊林、鄧麗君等代表作歌曲：《獨上西樓》、《誓言》、《有真情有活力》、《嚮往》、《諾言》、《晚安曲》、《中華民國頌》，《梅花》、《一簾幽夢》、《庭院深深》等電影：《家花總比野花香》《往事只能回味》 《只要為你活一天》《雲飄飄》《梅花》 《黃埔軍魂》《聖戰千秋》《梅珍》