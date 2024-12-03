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▲王偉忠（中）在節目《欸？我說到哪裡了！》專訪納豆（左）與依依（右）。（圖／中廣提供）

▲依依（右）早就猜到納豆（中）會在沖繩和她求婚，卻還是忍不住淚崩。（圖／納豆臉書）

▲納豆向依依求婚，閃瞎所有人。（圖／納豆臉書）

王偉忠今（3）日在節目《欸？我說到哪裡了！》專訪納豆與依依，納豆日前向女友依依求婚成功，小倆口娓娓道來從8年前相戀、經歷納豆突然腦出血的意外後、決定終身相依的心路歷程。依依表示，納豆病後始終很堅強，再苦都沒掉過眼淚，但在求婚前一週，納豆忽然問依依：「我真的會好嗎？我有這個資格可以娶妳嗎？」兩人頓時百感交集，忍不住抱在一起痛哭，她坦言納豆生了這場大病竟成為結婚的關鍵。11月下旬兩人到沖繩出外景時，依依說她心裡有數，覺得納豆很可能要求婚了，因為納豆整個人很不安，一直很緊張，可是當她真的看到納豆在沙灘上雙膝下跪，對她深情求婚，還是感動淚崩，哭到不可抑遏。依依覺得如果沒有這場病，納豆與她應該不會結婚；兩人歷經劫難還能慢慢走到這一步，彼此好像一起長大了。王偉忠聞言說，他都快哭了。回顧這條康復之路，當納豆腦出血，依依覺得他不對勁，果斷送醫，等開完刀、離開加護病房回到普通病房，依依本來預備打開門很帥氣的對納豆說：「Baby你看，我就說我會把你救活吧！」沒想到場景和她想像的完全不同。儘管如此，依依還是親自照顧納豆，每天早上起來，看到納豆能健健康康的在她身邊，就覺得很感恩。納豆從第一天交往就對她非常好，連生病之後，心心念念的也是希望趕緊康復才能繼續照顧依依。依依以前喜歡納豆的才華，現在很喜歡他的纖細與溫柔，而且納豆對事業很有企圖心，希望納豆能抱回第二座金馬獎。依依很感謝這段期間包括王偉忠在內的人關心納豆，也經常分享這段時間的照顧心得，依依覺得照顧病人，也要好好照顧自己的心情，因為陪病者往往比生病的人還要更辛苦，更鼓勵跟納豆一樣生病的人千萬不要放棄自己，努力真的會有回報，就像納豆現在康復的程度，真的是奇蹟。小倆口希望婚後能生3個孩子，王偉忠問到未來有男人追女兒怎麼辦？納豆不加思索地回答，「好啊追啊！反正追不到，因為我會阻止！」儼然已經是個霸氣的爸爸了。更多精彩節目內容都在3日晚間六點中廣流行網由王偉忠主持的《欸？我說到哪裡了！》。