我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本首相石破茂隨即表示出希望儘快與川普見面的想法，不過川普仍是給了軟釘子。（圖／美聯社／達志影像）

美國準總統川普，12月3日在社交平台上就日本製鐵收購美國鋼鐵公司的計劃案明確表示「我完全反對曾經偉大而強大的美國鋼鐵公司被外國公司收購」。川普並在社交媒體上追加寫道：「通過稅收減免和關稅政策，我們將使美國鋼鐵公司再次變得強大和偉大。我們很快就會做到這一點。作為總統，我將阻止收購計劃。收購者給我小心了！」警示日本製鐵的意味相當濃厚。這也是迄今為止，川普在美國鋼鐵收購案上最直接的表達。過去在總統競選期間，川普就多次表示反對收購計畫，但在明年1月20日就職之前，川普持續加重語氣。日本製鐵先前於2023年12月時，宣布以約141億美元收購美國鋼鐵。 不過該收購案在當時就引發討論，美國鋼鐵工人聯合會（USW）就對收購案表示反對，而當時準備開始總統競選的拜登政府，希望得到工會支持，也傾向延後或是拒絕這項收購。隨後拖過近一年，美國鋼鐵收購已成為總統大選期間不折不扣的政治議題，因為無論是民主黨和共和黨陣營都希望贏得工會的選票。加上拜登自己也是賓州出身、長年擔任鄰近德拉瓦州參議員、受到工會大量支持，因此在總統選舉時，都選擇擱置該議題。後來交棒給賀錦麗參選後，賀錦麗也都表示不會輕易出售美國鋼鐵。日本製鐵對此也相當苦惱，日媒報導稱，該公司一直就此次收購尋求日本政府的理解。包括解釋該計劃的概要給首相等政府高層，並認為收購案可以加強美日在國家安全合作上更堅韌。但日本政府也不好意思直接干涉民間收購，因此只能強調「收購程序是符合美國法律」。直到11月5日在川普確認當選之後，日本首相石破茂隨即表示出希望儘快與川普見面的想法，包括一度傳出在11月19日里約熱內盧的G20峰會結束後，石破的專機就會啟程前往美國與川普會面。不過川普最後仍是給了軟釘子，其理由也是「就任前沒有與各國領袖會見的慣例」。不過顯然，川普並非拒見各國領袖，他在當選後也在私人場合與阿根廷總統米萊聊天，隨後也與加拿大總理杜魯道在佛羅里達州會晤，12月初也預計前往法國巴黎會見政要。因此川普不是不見石破，而是也深知兩方見面，話題中應該脫離不了美國鋼鐵收購案，對自己政權沒有加分的話，就不如先不見。與川普緣慳一面後，石破內閣也改變戰略，採取與即將卸任的拜登政權率先溝通。在11月底的時候致函拜登，請求美方批准日鐵收購美國鋼鐵的計畫。當天日本記者對內閣官房長官林芳正持續追問原因，林芳正也相當低調，只稱「不想對與個別公司的管理有關的問題發表評論」。不過很顯然，日方也是考慮到夜長夢多下，收購計劃早晚會成為美國政治問題，因此長痛不如短痛，在美國政權移轉的過渡期間，讓日本製鐵就收購美國鋼鐵一案取得實質進展，才是唯一正道。只是如今，川普在上任前，已經表明會全力阻擋收購案。而另一方面，拜登政府可能將會把這燙手山芋丟給川普政府。在主張「美國優先」的川普新政府下，讓該案收購失敗的可能性，幾乎快到板上釘釘的程度。為此，石破茂也在11月底的致函中擺出善意，稱「日本是美國最大的投資國」，當中也強調保持兩國的投資動才能符合兩國利益。甚至日本製鐵的副會長森高弘，也前往賓州等各工廠，與當地重要幹部會面，展現不會虧待美籍員工利益的決心。根據時程，美國海外投資委員會（CFIUS）一直也在審查該收購計畫是否構成國家安全威脅，日本製鐵預計在12月23日前後，等待CFIUS完成審查，順利的話於12月底完成收購。不過這也是樂觀上的時程，未來要是稍有延後，拖到2025年的川普時代，一切就很難說，而且有可能會讓動搖美日安保的基礎信賴。美日安保的信任，很大程度也是在經濟上的互相依賴，之後持續推廣到政治、外交、甚至軍事層面。美國鋼鐵收購案，如果收購方是有安保疑慮的俄羅斯、中國等國公司，或許真的有其國安考量。不過對於日本這樣長年的安保夥伴，以及日本製鐵這間長年在國際間有著良好信譽的企業來說，變成政治議題的程度也是難以預料的。不過反過來說，川普也必須跟自己的支持群眾交代。川普在這次大選中，賓州等主要的鐵鏽帶中能大獲全勝，某種程度也是背負著工人階級的期待。因此，若是眼睜睜地看著美國鋼鐵轉賣他國，等同是賣掉祖業，對川普的自尊心來說絕對是無法接受。但可以確定的是，如果該案最後收購失敗，好比美方阻擋收購的方式太過粗糙等，日本製鐵也可能會採取法律行動維護自身權益。一來一往下，很可能長久的美日安保信任根基也會出現動搖，成為美日關係新的齟齬起點。近來中國政府開始一連串對日本政府的示好動作，或許正在為此暖身。●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com