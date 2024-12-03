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為協助新住民家庭獲取正確的幼兒健康照護知識，屏東縣政府衛生局與高雄早安扶輪社合作，結合3510地區及韓國3740地區，共同爭取扶輪基金會全球獎助金計畫(GG2458014)，攜手製作「屏東縣多元文化幼兒照護手冊」。今（3）日舉行手冊捐贈儀式，期望透過新住民熟悉的語言，協助父母及早發現幼兒發展異常、預防意外傷害，共同守護孩子健康成長。近年來，隨著東南亞新住民及跨國婚姻家庭增多，屏東縣人口結構快速變遷。新住民因語言及文化差異，往往在育兒過程中面臨挑戰，影響子女的學習與發展。為此，衛生局與屏東縣聯合國多元發展協會攜手合作，蒐集各國育兒文化資料，邀請專家審閱校稿，編撰內容實用、易懂的手冊。手冊採多語言雙語版本，並以插畫輔助說明，提升親子互動技巧與學習成效。衛生局長張秀君表示，手冊以「兒童健康福祉」為核心理念，內容涵蓋幼兒照護、不同年齡階段發展指標、預防意外、居家與交通安全、親子共讀及醫療資源等。手冊提供中文、中越、中印及中英四種語言版本，方便新住民父母與照顧者輕鬆使用。透過豐富的插畫及實用資訊，手冊能有效增進新住民家庭的育兒信心與能力，共同營造健康安全的成長環境。