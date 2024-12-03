台北捷運是許多通勤族必搭的大眾工具，每到尖峰時段大量乘客，常把車廂擠得水洩不通，更有民眾表示，車廂內又硬又冰的座位，也讓通勤族坐下來很難趁機補眠。其實過去台北捷運官方就曾對此作出解釋，這全是為了保證顧客生命安全的決定。
捷運椅子硬又冰！通勤族哀嘆難以入眠
日前有網友在Dcard上發起討論，提到自己他這幾年來很常在淡水跟中正紀念堂之間通勤，單趟車程就要一個多小時，對捷運座椅的設計有很多的疑惑，因為椅子又硬又滑又毫無人體工學設計，也完全沒有能靠頭或撐手的地方，哪怕是窗戶下面那一塊凸出來之部份，也有些傾斜無法靠手，讓他感慨：「捷運座椅是故意設計的很難坐嗎？補眠看來還是太奢侈了」。
話題曝光後，立刻出現一票網友持相反看法，「捷運本來就是短程通勤，不舒服正常啦」、「人家椅子設計是用於安全的，不是給你舒適用的」、「捷運座椅一開始設計主要考量到安全問題」，但也有人贊同「捷運椅子有時候連好好坐著都很難，會滑來滑去」。
事實上，台北捷運官方過去就曾製作「捷運冷知識」問題，提到為何北捷的車廂內座椅，都要使用很硬的材質，其實主要是為了達到「防火的效果」，北捷解釋「為了顧及所有旅客的安全，捷運電聯車車廂內部的所有材料，皆須使用符合規範的防火材質」。
其中包含乘客平常乘坐的藍色座椅，亦是使用符合防火性能的FRP材質製作，「雖然坐起來冰冰冷冷不太舒適，但都是為了保護大家的乘車安全唷！也順便讓大家不會因為太舒適而坐過站啦」。
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日前有網友在Dcard上發起討論，提到自己他這幾年來很常在淡水跟中正紀念堂之間通勤，單趟車程就要一個多小時，對捷運座椅的設計有很多的疑惑，因為椅子又硬又滑又毫無人體工學設計，也完全沒有能靠頭或撐手的地方，哪怕是窗戶下面那一塊凸出來之部份，也有些傾斜無法靠手，讓他感慨：「捷運座椅是故意設計的很難坐嗎？補眠看來還是太奢侈了」。
話題曝光後，立刻出現一票網友持相反看法，「捷運本來就是短程通勤，不舒服正常啦」、「人家椅子設計是用於安全的，不是給你舒適用的」、「捷運座椅一開始設計主要考量到安全問題」，但也有人贊同「捷運椅子有時候連好好坐著都很難，會滑來滑去」。
事實上，台北捷運官方過去就曾製作「捷運冷知識」問題，提到為何北捷的車廂內座椅，都要使用很硬的材質，其實主要是為了達到「防火的效果」，北捷解釋「為了顧及所有旅客的安全，捷運電聯車車廂內部的所有材料，皆須使用符合規範的防火材質」。
其中包含乘客平常乘坐的藍色座椅，亦是使用符合防火性能的FRP材質製作，「雖然坐起來冰冰冷冷不太舒適，但都是為了保護大家的乘車安全唷！也順便讓大家不會因為太舒適而坐過站啦」。