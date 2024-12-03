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▲韓國瑜2020年曾參選總統，當時劉家昌非常力挺。（圖／資料照片）

▲民眾黨立委黃珊珊，過去曾被劉家昌痛罵拖累中華民國。（圖／記者吳翊緁攝）

▲侯友宜過去和政大學生答辯，沒想到慘被劉家昌痛罵是「草包」。（圖／侯辦提供）

▲劉家昌檔案。（圖／NOWnews社群中心製作）

資深音樂人劉家昌今（3）日驚傳在昨（2）日病逝，享壽81歲，生前他數次表態自己是鋼鐵韓粉，不僅公開力挺韓國瑜，可說是演藝圈內少見的政治狂熱份子，經典事蹟不少，不僅曾在臉書點名侯友宜，痛罵他是草包，更怒轟黃珊珊是「扯中華民國後腿」之人，嗆辣風格非常具有個人特色。劉家昌生前政治立場非常挺藍，還多次為宣揚「庶民政治」的韓國瑜站台，更數度和反韓的民眾嗆聲：「我知道他們跟我一樣是心痛韓國瑜，一些不入流的媒體沒人性的黑韓粉和韓國瑜，栽贜、抹黑、造假、雞毛蒜皮、小眼放大，目的是效忠執政者打死韓國瑜！」不只如此，劉家昌也曾痛批國民黨將人才埋沒，還指出侯友宜在和政治大學學生答辯時，回答題目答非所問，直言：「內容像『草包』！」另一邊也不忘砲轟黃珊珊扯中華民國後腿：「凡是能扯中華民國的後腿的事，她從未缺席過。」根據《壹蘋新聞網報導》，劉家昌在香港的友人已經證實他的死訊，據悉劉家昌年初就得知自己腦部和肺部有腫瘤，不過因沒有積極治療，朋友證實他已經在昨日離世，不過他的家人並沒有對外透露消息。享壽81歲家庭：曾有兩段婚姻，分別為江青、甄珍，各育有１子。其中，章立衡（劉子千）曾一度踏入演藝圈。經歷：台灣作曲家、填詞人、歌手、電影導演和演員，有華語流行音樂教父之稱演藝圈子弟兵：劉文正、尤雅、甄妮、鳳飛飛、林青霞、費玉清、黃鶯鶯、楊林、鄧麗君等代表作歌曲：《獨上西樓》、《誓言》、《有真情有活力》、《嚮往》、《諾言》、《晚安曲》、《中華民國頌》，《梅花》、《一簾幽夢》、《庭院深深》等電影：《家花總比野花香》《往事只能回味》 《只要為你活一天》《一家人》《梅花》 《黃埔軍魂》 《愛的路上千萬里》《我是中國人》《梅珍》