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▲台灣波蘭商業協會與會人員合影。（圖／台灣波蘭商業協會提供）

台灣波蘭商業協會2日與波蘭IoT & AI Cluster SINOTAIC於2024台灣太空國際年會正式簽訂了合作備忘錄（MOU），並邀請外交部政務次長吳志中見証這重要一刻。外交部政務次長吳志中指出，近年來，台灣與波蘭之間的關係在貿易、投資、科技、文化和人民交流等各個領域持續蓬勃發展。合作備忘錄為雙邊關係更緊密的起點，深信我們的共同努力將帶來未來的顯著成就。台灣波蘭商業協會會長趙忠傑表示，台灣企業在全球舞台上的競爭力與創新實力有目共睹，在生物科技、半導體、醫療器材等高科技領域的領先地位與波蘭在智慧製造、綠色能源、基礎建設等方面的優勢形成互補，未來合作將有助於雙方在全球市場上拓展新商機。這項合作備忘錄的簽訂標誌著台灣與波蘭在高科技領域的合作關係邁出了重要的一步，在航太與高科技領域合作的新篇章。吳志中也指出，近年來，台灣與波蘭之間的關係在貿易、投資、科技、文化和人民交流等各個領域持續蓬勃發展。台灣政府積極推動雙邊關係的發展，並認識到其中巨大的成長與合作潛力。期待台波兩國之間能有更多的交流，並共同努力建設互利的供應鏈，強化雙方經濟安全並促進共同的價值觀。SINOTAIC創始人MAREK OSTAFIL表示：「波蘭在物聯網和人工智慧領域擁有先進的技術與經驗，而台灣則在航太領域擁有卓越的創新能力。此次合作將能夠加強雙方在高科技領域的優勢互補，共同開發更多具有國際競爭力的創新技術。」合作備忘錄的簽訂還將有助於促進兩國在航太科技產業鏈中各個環節的合作，為雙方企業提供更多的商機與合作平台，將啟動一系列的交流活動與合作計劃，包括技術論壇、研討會以及跨國企業合作項目，旨在加速台灣與波蘭之間的科技創新與商業合作。