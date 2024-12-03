我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉家昌今日驚傳癌逝消息，享壽81歲。（圖／劉家昌微博）

▲高怡平的舅舅是劉家昌，得知噩耗她十分震驚。（圖／高怡平臉書）

▲劉家昌檔案。（圖／NOWnews社群中心製作）

「流行音樂教父」劉家昌今（3）日驚傳癌逝消息，享壽81歲，主持人高怡平身為其外甥女也證實消息，立刻趕去陪伴媽媽，她得知噩耗十分震驚，難過表示：「我很愛我舅舅。」然而她其實已經有20年沒有和劉家昌聯絡了，對此，她也曝光原因，儘管有不斷試圖聯絡，但都沒有連絡上，無奈表示：「上一輩的人脾氣和個性都太硬了。」對此，《NOWnews今日新聞》記者致電高怡平，已經直接轉入語音信箱。據《壹蘋新聞網》報導，高怡平表示已經20年沒有和舅舅聯絡，「這幾年我曾經試圖聯絡舅舅，但都沒有聯絡上，上一輩的人脾氣和個性都太硬了。」對劉家昌和甄珍母子的恩怨，她也感嘆：「哪一家人不會吵架，家家有本難念的經。」前幾年聽說劉家昌身體還不錯，她平常也會看劉家昌對政治方面的評論，笑說對方還能罵人就代表身體還健康。高怡平表示，劉家昌對晚輩都很好，小時候她和姊姊客串劉家昌的電影《晚秋》、《愛的天地》、《小女兒的心》，發現舅舅很愛講三字經，有時候還會突然大吼，要姊妹倆過去，她們以為要大難臨頭了，結果他是要她們「讓舅舅親一下」，隨後咬她們的臉頰，和這些孩子們就像是朋友一樣，她在18歲時，還曾開車載劉家昌、甄珍從洛杉磯到拉斯維加斯，感情非常好。事實上，劉家昌在樂壇佔有一席之地，曾經帶起劉文正、鳳飛飛、林青霞、費玉清等大咖歌手，更創作無數膾炙人口的歌曲，連陳昇都曾是他的助理，如今傳出噩耗，無疑是在演藝圈丟下震撼彈，然而儘管劉家昌的香港朋友已證實死訊，他的家屬們卻仍在神隱中。