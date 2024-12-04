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大谷翔平正在成為年輕世代的棒球偶像，被許多後輩仰望並學習著，甚至連他國家隊的隊友中，不少人也將之視為憧憬的存在。世界12強賽日本隊王牌投手戶鄉翔征，近期在節目上就透露，去年WBC世界棒球經典賽冠軍戰，大谷翔平要求陣中選手在那一天不要去仰慕陣中巨星雲集的美國隊，而是要嘗試挑戰他們。不過前者透露，其實當時很多人都想說：「我們仰慕的對象是你啊！」近期在上日本知名諧星濱田雅功的節目時，被問到冠軍賽前大谷翔平的「不要仰慕對手」的經典演講時，戶鄉翔征直言其實那時候不少日本隊的年輕好手想說的是：「我們大家所仰慕的是大谷翔平選手你啊！」聽到大谷那麼說，反而覺得疑惑，「明明你就在我們身邊，仰慕你可以吧！？」戶鄉所講的事件發生在2023年經典賽最終戰，日本挑戰棒壇霸主美國。在比賽開始之前，日本隊當家球星大谷翔平在更衣室發表了演說激勵全隊，要求隊友們「今天不要仰慕對手！」拋開對對手的仰慕，「一心想著贏球、擊敗他們成為冠軍！」▲戶鄉翔征是本屆12強賽日本隊中少數有參加去年經典賽的選手，井端弘和監督基本上也是將他作為王牌使用。不過在最後的冠軍戰中，他接連被林家正和陳傑憲狙擊，黯然退場，日本最終也以0：4輸球，無緣連霸。（圖／美聯社／達志影像）「我只有一​​個要求，」大谷翔平這樣說道，「不要去仰慕對手。內野有Goldschmidt，中外野有Mike Trout，還有Mookie Betts。如果你用崇拜的眼光看著對方，你就無法擊敗他們。」他接著這麼講道，「今天，我們來到這裡，就是為了擊敗他們、為了成為冠軍。所以只有今天，讓我們拋開對他們的仰慕，一心想著贏球，走吧！」戶鄉翔征是本屆12強賽日本隊中少數有參加去年經典賽的選手，井端弘和監督基本上也是將他作為王牌使用。不過在最後的冠軍戰中，他接連被林家正和陳傑憲狙擊，黯然退場，日本最終也以0：4輸球，無緣連霸。