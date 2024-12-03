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▲左營一直以來都是高雄發展重鎮，位處都會區卻難得擁有山水自然美景與得天獨厚宜居特性。（圖／甲六園建設提供）

▲北高雄最重要交通建設-新台17線打通北高科技軸線，串聯左營、楠梓與大美術館生活圈。（圖／甲六園建設提供）

左營作為北高雄發展的核心，擁有豐厚的人文歷史，近來更迎來一波科技建設浪潮逐漸轉型為人文與科技結合的新興聚落。「大南方計畫」帶動S科技廊道逐漸成形，台積電Fab22高雄廠拍板核定。清大、陽明交大相繼進駐設立分校，讓左營大道成為串聯產學的門戶樞紐。隨著各大建設啟用，左營邁向國際化，以科技與人文底蘊展現無限的發展潛力。左營擁有山水環境與良好的交通網絡，考古發現此地早在史前便有人類活動，在明鄭、清領時期聚落漸有規模，左營得天獨厚地勢與發展脈絡，相對宜居。甲六園最新案「大道淳」坐落在高雄左營，完美實現與楠梓台積電、巨蛋、大美術館「一刻鐘生活圈」的概念。讓居民能在步行或騎車15分鐘內，滿足生活、就業、商業、健康照護、教育和娛樂需求。左營區以濃厚人文風土奠基，地理先天獨厚條件，邁向國際永續城市。周邊重大建設包含新台17線外預計115年全線通車，規劃中捷運紫線路網，便捷的交通路網，更近一步拓展一刻鐘生活圈範圍，左營即將躍升為高雄獨有，坐擁山水、生態、歷史人文與現代科技的優質生活城。左營大道作為北高雄黃金軸線，不僅是左營發展的核心，也連結台積電、楠梓產業園區、高鐵左營站、漢神巨蛋商圈、蓮池潭、高雄美術館等地，以特有的生活步調，靜謐悠閒同時不離繁華便利，動靜皆宜的豐沛生活機能，匯聚左營全方位的地理優勢與商圈發展，15分鐘之間生活需求全能滿足。左營大路見證過去風華，預見未來繁華，甲六園建設力邀建築職人與造園家，在高雄左營大道上打造新案「大道淳」，鎖定換屋族群與科技菁英。「大道淳」規劃25-43坪、輕奢2-3房，結合建築安全與永續發展，時尚節能新住宅概念，採用獨家2.0進化的複式牆工法，實現冬暖夏涼、四季恆溫的效果，同時兼顧美感與實用性，成為科技與建築結合的典範。