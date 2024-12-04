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洛杉磯道奇隊季後積極補強，簽下了前巨人名投Blake Snell，強化先發輪值，厚實球隊先發戰力。有美國媒體近期撰文分析球隊新賽季的五大先發，大谷翔平並不在其中，原因是不看好他能夠開季馬上康復回歸站上投手丘，預計會在季中才重回輪值。《SB Nation》在近期的一篇文章中分析道奇隊新賽季先發輪值，文中指出簽下Snell很符合這支球隊一貫的操作模式，因為這位強投各方面都很符合道奇隊的操盤需求。Snell是兩屆賽揚獎得主，雖然剛加盟道奇，但已被認為是未來的輪值主力，被認為是球隊第一號先發。再加上山本由伸、山本由伸、Bobby Miller、Tyler Glasnow、Walker Buehler，球隊輪值更為穩固。另外有一些投手雖然具備能力，但因為一些原因順位順位被往後排，其中就有大谷翔平，《SB Nation》判斷這位日籍球星季初不會馬上回歸，可能要到下半年才會重新回歸先發輪值，重啟「二刀流」模式。而和他一樣被歸類在這個範圍的，還有Dustin May、Tony Gonsolin、Clayton Kershaw。此前有報導稱，大谷翔平目標是在明年東京的開幕戰中回歸二刀流模式，但這是最理想的狀態，由於在世界大賽中大谷翔平傷到了左肩，這恐會影響休賽季的恢復調整時程，連帶重返投手丘也將添變數。