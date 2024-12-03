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▲劉家昌執導的《梅花》，不僅全台熱賣，也曾獲得金馬獎最佳影片，是他拍攝的電影裡最佳成績。（圖／記者陳明安攝）

▲劉家昌檔案。（圖／NOWnews社群中心製作）

資深音樂人劉家昌今（3）日驚傳在昨（2）日病逝，享壽81歲，過去在樂壇上擁有「流行音樂教父」的他，更以《梅花》創下春節檔國片票房冠軍，還拿下第13屆金馬獎最佳影片等5大獎項，可說是該屆的大贏家。劉家昌過去曾為瓊瑤小說改編的電影《月滿西樓》同名主題曲譜曲，沒想到大受歡迎，讓他開始在樂壇走紅，後續更是寫出〈往事只能回味〉，讓他在樂壇的成績更上層樓，也捧紅了主唱這首歌的尤雅。事實上，劉家昌也曾有過電影夢，還親自擔任導演拍電影，曾跟首任妻子江青、製片人祖康曾一起創立「康昌青公司」，不過好景不常，推出的作品幾乎都不受歡迎，直到1970年代，劉家昌才找到了電影熱賣的人氣密碼，不僅召集多位受歡迎的演員主演，更為電影至少一首的主題曲，利用歌曲熱度拉抬影片的票房。而劉家昌最經典的代表作，就是民國65年在台上映的抗日影片《梅花》，以哀淒的情節加上動人的同名主題曲〈梅花〉，讓片子在全台各地締造超高票房，一舉拿下最佳劇情片、最佳編劇（鄧育昆）、最佳彩色影片攝影（林贊庭）、最佳錄音（忻江盛）、最佳非歌劇影片音樂（劉家昌）5項大獎。1941年3月9日家庭：曾有兩段婚姻，分別為江青、甄珍，各育有１子。其中，章立衡（劉子千）曾一度踏入演藝圈。經歷：台灣作曲家、填詞人、歌手、電影導演和演員，有華語流行音樂教父之稱演藝圈子弟兵：劉文正、尤雅、甄妮、鳳飛飛、林青霞、費玉清、黃鶯鶯、楊林、鄧麗君等代表作歌曲：《獨上西樓》、《誓言》、《有真情有活力》、《嚮往》、《諾言》、《晚安曲》、《中華民國頌》，《梅花》、《一簾幽夢》、《庭院深深》等電影：《家花總比野花香》《往事只能回味》 《只要為你活一天》《雲飄飄》《梅花》 《黃埔軍魂》《聖戰千秋》《梅珍》