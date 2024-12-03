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▲劉家昌7月在微博上傳自己的照片，整個人瘦了一圈。（圖／劉家昌臉書）

▲劉家昌有不少怪病纏身，坦言自己只能認命。（圖／劉家昌微博）

▲劉家昌檔案。（圖／NOWnews社群中心製作）

「流行音樂教父」劉家昌今（3）日驚傳癌逝噩耗，據《壹蘋新聞網》報導，香港朋友證實噩耗，指劉家昌在昨晚已經病逝，享壽81歲。然而他生前為了爭家產和前妻甄珍、兒子章立衡（劉子千）鬧翻，身邊沒有親友陪伴，他在生病後獨自去醫院動手術，無奈喊：「只能認命。」4個月前他在微博曬出照片，整個人骨瘦如柴，氣色非常差，當時就已經病魔纏身。劉家昌7月在微博上傳自己的照片，畫面中他坐在沙發上，身穿黑色短袖上衣和運動褲，戴著招牌圓框眼鏡，然而和昔日大家熟悉的模樣相比，他整個人瘦了一圈，不但手臂如枯木般纖細，臉頰也完全沒有肉，當時照片曝光後，就有不少粉絲關心他的健康狀況，「祝老師身體健康，一切順利」、「先去醫院檢查一下釐清狀況吧。」劉家昌過去就被爆料，有不少怪病纏身，去年10月他曾發文自曝到長庚醫院進行3小時的攝護腺手術，當時他忍不住感慨，自己一個80歲老人獨自躺在恢復室，回想一生，「雖然切除了身體上的疼痛，但切不除心理的創傷。」他坦言自己晚年婚姻失敗、家庭破碎，也只能認命，「希望一切平淡的過去吧！」似乎已經身心俱疲。據了解，劉家昌在年初被發現腦部、肺部出現腫瘤，但不願意配合積極治療，而他生前和甄珍、章立衡母子倆的感情極差，如今傳出癌逝噩耗，大兒子不願證實死訊，僅低調表示劉家昌人在家，有點喘，不願多談就掛上電話，香港朋友卻已經證實消息，而甄珍、章立衡目前仍在神隱中，沒有任何回應。