為有效控制噪音車輛，環境部和交通部合作改裝排氣管認證制度將在2025年起正式上路，屆時未認證通過且經檢測不合格者，最高將罰新臺幣5400元。新北環保局表示，今年已提供為期一年的緩衝期，輔導改管車主免費申請檢測取得認證，新北市至今登錄案件數達1萬1,324件，登錄數量達全國最高。
環保局呼籲，各縣市環保局免費檢驗僅剩下不到1個月，已改裝非原廠排氣管的車主，請儘速上網登記並申請檢驗，明年起則不再受理民眾申請；期間內，已改裝非原廠排氣管的車主可委託噪音實驗室進行檢驗，或可至地方環保局免費申請檢驗，檢驗合格後即完成認證程序。
環保局指出，環境部設置有替換用排氣管噪音檢測系統之網站供民眾預約檢測，今年緩衝期間內，已改裝非原廠排氣管的車主可委託噪音實驗室進行檢驗，或可至地方環保局免費申請檢驗，檢驗合格後即完成認證程序，但明年起則不再受理民眾申請。
截至11月中旬，新北市登錄案件數達1萬1,324件，登錄數量達全國最高。雖新北機車占全國比例僅15%，但登錄量佔全國20%，顯見新北服務好口碑佳，吸引許多車主跨縣市來檢測。然而，由於預約需求大，車主須排較長時間才能檢測，環保局呼籲已改裝非原廠排氣管的車主，各縣市環保局免費檢驗僅剩下不到1個月，請儘速上網登記並申請檢驗。
交通部已修訂「道路交通安全規則」，自明年1月1日起，將機車排氣管改裝正式列入定期檢驗專案。若車主未使用經認證的排氣管，將依道路交通管理處罰條例第16條1項1款處以新臺幣900至1,800元的罰款。然而，只要在113年內完成免費噪音檢測並通過認證，就可以合法使用改裝排氣管。若未經認證仍繼續行駛，經環保局攔查後，將依噪音管制法第8條規定處以新臺幣3,000至3萬元的罰款，且環境部已於112年6月30日修正違反噪音管制法案件裁罰基準，於夜間時段加重裁罰金額，罰款金額為新臺幣6,000元起。
環保局特別說明，即便是經認證的排氣管也不代表不會受罰，若不當行駛於道路或車輛排氣管破洞等其他原因導致噪音，經科技執法路段設備檢測超標，將依法處罰新臺幣1,800到3,600元。
環保局長程大維表示，為了有效打擊噪音車輛，新北環保局與警察局已聯合推出「靖音專案」，並自11月起加強夜間攔查作業，截至11月底，共取締95件噪音車，然而，現行法規仍遭詬病罰則過低，且沒有即時扣牌等措施制止違規車輛繼續發出噪音，無法有效喝止噪音車再犯。打擊噪音車應從源頭及法規面強化著手，新北環保局已多次聯合北北基桃共同向環境部提出法規修正建議，建議提高罰鍰及增加吊扣牌照等行政處分，以有效嚇阻噪音車，還給民眾安靜的生活環境。
環保局補充，如發現道路上有改裝車輛造成噪音困擾，可透過環境部的噪音車檢舉網站上傳相關資料和影像檔案，環保局將主動聯絡車主，要求其在指定地點進行檢測。若檢測結果顯示噪音超標，車主將面臨處罰並要求改善。
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環保局指出，環境部設置有替換用排氣管噪音檢測系統之網站供民眾預約檢測，今年緩衝期間內，已改裝非原廠排氣管的車主可委託噪音實驗室進行檢驗，或可至地方環保局免費申請檢驗，檢驗合格後即完成認證程序，但明年起則不再受理民眾申請。
截至11月中旬，新北市登錄案件數達1萬1,324件，登錄數量達全國最高。雖新北機車占全國比例僅15%，但登錄量佔全國20%，顯見新北服務好口碑佳，吸引許多車主跨縣市來檢測。然而，由於預約需求大，車主須排較長時間才能檢測，環保局呼籲已改裝非原廠排氣管的車主，各縣市環保局免費檢驗僅剩下不到1個月，請儘速上網登記並申請檢驗。
交通部已修訂「道路交通安全規則」，自明年1月1日起，將機車排氣管改裝正式列入定期檢驗專案。若車主未使用經認證的排氣管，將依道路交通管理處罰條例第16條1項1款處以新臺幣900至1,800元的罰款。然而，只要在113年內完成免費噪音檢測並通過認證，就可以合法使用改裝排氣管。若未經認證仍繼續行駛，經環保局攔查後，將依噪音管制法第8條規定處以新臺幣3,000至3萬元的罰款，且環境部已於112年6月30日修正違反噪音管制法案件裁罰基準，於夜間時段加重裁罰金額，罰款金額為新臺幣6,000元起。
環保局特別說明，即便是經認證的排氣管也不代表不會受罰，若不當行駛於道路或車輛排氣管破洞等其他原因導致噪音，經科技執法路段設備檢測超標，將依法處罰新臺幣1,800到3,600元。
環保局長程大維表示，為了有效打擊噪音車輛，新北環保局與警察局已聯合推出「靖音專案」，並自11月起加強夜間攔查作業，截至11月底，共取締95件噪音車，然而，現行法規仍遭詬病罰則過低，且沒有即時扣牌等措施制止違規車輛繼續發出噪音，無法有效喝止噪音車再犯。打擊噪音車應從源頭及法規面強化著手，新北環保局已多次聯合北北基桃共同向環境部提出法規修正建議，建議提高罰鍰及增加吊扣牌照等行政處分，以有效嚇阻噪音車，還給民眾安靜的生活環境。
環保局補充，如發現道路上有改裝車輛造成噪音困擾，可透過環境部的噪音車檢舉網站上傳相關資料和影像檔案，環保局將主動聯絡車主，要求其在指定地點進行檢測。若檢測結果顯示噪音超標，車主將面臨處罰並要求改善。