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▲劉家昌驚傳死訊。（圖／劉家昌微博）

▲家屬證實劉家昌癌逝的噩耗。（圖／劉家昌臉書）

▲劉家昌檔案。（圖／NOWnews社群中心製作）

「流行音樂教父」劉家昌今（3）日驚傳癌逝噩耗，香港朋友證實消息，指劉家昌在昨晚已經病逝，享壽81歲。然而他生前為了爭家產和前妻甄珍、兒子章立衡（劉子千）鬧翻，家屬始終未回應，大兒子也只稱劉家昌人在家，有點喘，就不願意多談，如今家屬終於發布328字聲明書證實劉家昌死訊，「因癌症安詳辭世。」劉家昌的死訊傳出，各種傳聞在外界甚囂塵上，家屬始終默不做聲，終於在稍早沉痛發布聲明，「我們摯愛的劉家昌老師於2024年12月2日因癌症安詳辭世。」家屬在文中表示，劉家昌的一生充滿音樂和愛，「他的才華與心血化作了無數的作品，陪伴並感動了無數的人。在這個艱難的時刻，我們全家衷心感謝各界的關心與支持。」家屬強調，劉家昌在生命最後的時光，身邊有家人們的陪伴，走得平靜安詳，「他的微笑與溫暖仍然深深留在我們的記憶之中。」他們也提及劉家昌的後事將會如何處理，「我們理解大家對劉老師的掛念，然而基於對家屬隱私的尊重，後續的治喪過程將以低調簡樸的方式進行，感謝大家的體諒與理解，也懇請媒體朋友給予我們空間，讓我們能安靜哀悼與緬懷劉老師。」文末家屬感謝各界一路以來的支持與愛護，「劉老師的音樂與精神將永遠留存在每個人的心中，帶來溫暖與感動。」尊敬的各位親友、朋友以及關心劉家昌老師的所有人：我們懷著無比沉痛的心情向大家宣布，我們摯愛的劉家昌老師於2024年12月2日因癌症安詳辭世。老師的一生充滿了音樂與愛，他的才華與心血化作了無數的作品，陪伴並感動了無數的人。在這個艱難的時刻，我們全家衷心感謝各界的關心與支持。劉老師在最後的日子裡，身邊有最親近的家人陪伴，始終平靜且安詳。他的微笑與溫暖仍然深深留在我們的記憶之中。我們理解大家對劉老師的掛念，然而基於對家屬隱私的尊重，後續的治喪過程將以低調簡樸的方式進行，感謝大家的體諒與理解，也懇請媒體朋友給予我們空間，讓我們能安靜哀悼與緬懷劉老師。再次感謝大家一路以來的愛護與支持。劉老師的音樂與精神將永遠留存在每個人的心中，帶來溫暖與感動。劉家昌老師家屬2024年12月3日